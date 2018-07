Es ist das Verdienst der Bundesanleihe, mit der Zinsunsicherheit aufgeräumt und damit das Eis bei den Großanlegern gebrochen zu haben. Das geschah um so schneller, als man noch im Oktober-Bericht der Deutschen Bundesbank nachlesen konnte, daß „auf längere Sicht aller Wahrscheinlichkeit nach wieder ein Rückgang des Kapitalzinses zu erwarten ist“. Diese Auffassung scheint indessen nicht von der gesamten Bundesbank geteilt zu werden, denn neuerdings fühlte man sich in Frankfurt veranlaßt, vor allzu optimistischen Erwartungen hinsichtlich der künftigen Zinsentwicklung zu warnen. Die Aktivität der Bundesbank bei der Heraufsetzung der Zinsen für Spareinlagen zeigt deutlich, daß ihr gegenwärtig – und wohl auch noch in den nächsten Monaten – an „teurem Kapital“ liegt, und zwar aus Gründen der Konjunkturdämpfung. Eine Erhöhung der Sparzinsen zwingt vor allem die Sparkassen, die Hypothekenzinsen heraufzusetzen, wodurch man sich offensichtlich einen mäßigenden Einfluß auf die Bauwirtschaft erhofft. Im Hintergrund steht dann immer noch eine weitere Heraufsetzung der Mindestreserven, die jedoch erst mit Einsetzen der Frühjahrsbelebung eintreten dürfte. „Der Zeitpunkt der nächsten Mindestreservenerhöhung hängt vom Wetter ab“, spöttelt man in Börsenkreisen, „wird der Winter milde, kommt sie schnell, wird er hart, wird sie auf sich warten lassen!“

Trotz der Zinsdiskussion und trotz des angespannten Geldmarktes hielt in den letzten Tagen die freundliche Stimmung auf den Aktien- und Rentenmärkten an. Das liegt zum Teil daran, daß die Geldverknappung keinen grundlegenden Wandel der Situation widerspiegelt, sondern, wie Fachleute behaupten, das Ergebnis von Banken-Fehldispositionen ist. Viele Institute haben nämlich die Liquidität, die ihnen im Oktober reichlich zur Verfügung stand, so angelegt, daß sie erst im Dezember (zum „window-dressing“ der Bilanzen) zurückfließt. Nun haben die Weihnachtskäufe der Bevölkerung aber früher eingesetzt als im vergangenen Jahr. Infolgedessen ist der Bargeldbedarf ungewöhnlich hoch.

Diese Schwierigkeiten werden aber kompensiert durch das günstige Bild, das die Sparer zur Zeit von der Industrieentwicklung erhalten. Sie sind risikofreudig geblieben, ohne allerdings tollkühn zu sein, wie es die Gelegenheitsspekulanten während der Sommerhausse waren. Die stetigen Kurssteigerungen der vergangenen Wochen kamen unter großen Umsätzen zustande. Das bietet nach alter Börsenerfahrung die Gewähr größerer Stabilität. Besonders lebhaft war das Geschäft am Montanmarkt, wo die Gerüchte über eine Thyssen-Kapitalerhöhung (3 : 1 zu 180 v. H.?) für zusätzliche Anregungen sorgten. Etwas beunruhigt war der Thyssen-Markt in den letzten Tagen durch ein außerbörsliches Angebot. Offenbar wird ein Paket verkleinert oder aufgelöst. Wahrscheinlich wird es so sein, daß die Thyssen-Familie verkauft, da für sie eine einfache Mehrheit ausreicht und sie Geld für das Januar-Bezugsrecht beschaffen muß. Im übrigen erinnert man sich daran, daß die Montankurse selbst in der Sommerhausse kaum als überhöht galten, denn damals litten diese Papiere noch unter der gerade zu Ende gehenden Stahlflaute.

Im Mittelpunkt des Börsen interesses standen in der vergangenen Woche die Commerzbank-Bezugsrechte. Die Commerzbank hatte offensichtlich versucht, den Kurs ihrer Aktien so zu regulieren, daß scharfe Steigerungen nicht stattfinden konnten, wie überhaupt die Großbanken zur Zeit um eine „ruhige Entwicklung“ ihrer Aktienkurse bemüht sind. Das setzt natürlich das Vorhandensein ausreichender Interventionsbestände voraus. Unmittelbar vor der Bezugsrechtnotierung lebte das Interesse für Commerzbank-Aktien auf. Um Kursüberspitzungen zu verhindern, befriedigte die Commerzbank an den ersten beiden Notierungstagen nur je zehn v. H. der vorhandenen Bezugsrechtnachfrage. Erst am dritten Notierungstag wurde voll zugeteilt. Zusammenfassend ist zu sagen, daß die Commerzbank-Kapitalerhöhung ebenso reibungslos über die Bühne gegangen ist wie das BASF-Bezugsrecht. Deshalb konnten die Erwartungen auf eine Thyssen-Kapitalerhöhung so ungewöhnlich anregend wirken. Für Bayer gilt das gleiche. Hier erwartet die Börse im Frühjahr ein Bezugsrecht, zunächst aber einen günstigen Zwischenbericht, der schon vor seinem Erscheinen dem gesamten IG-Farben-Markt neue Auftriebskraft gegeben hat. Kurt Wendt