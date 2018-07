Khartum im November

In vielen sogenannten Entwicklungsländern genießt Deutschland ein großes Prestige, einen großen Vorschuß an Vertrauen, eine Art moralischer Kreditwürdigkeit. Als dort lebender Deutscher fragt man sich erfreut und überrascht nach den Gründen für diese Haltung. Schon nach kürzer Zeit allerdings erkennt man, daß die Erwartungen zu hoch gespannt sind, und sieht bedauernd die unausbleibliche Ernüchterung kommen. Vom Verhalten der Deutschen wird es entscheidend abhängen, ob sich aus dieser fälligen Ernüchterung auch noch Enttäuschung und schließlich Verbitterung entwickeln.

Noch betroffen über das Ausmaß der in uns gesetzten Erwartungen wird man sich staunend über die Größe der politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten klar, die sich uns hier bieten. Leider werden diese Chancen bisher in Deutschland nicht in ihrer vollen Tragweite erkannt.

Worauf beziehen sich die in uns gesetzten Erwartungen, und wie lassen sie sich erklären? Was können wir tun, um diese Chance zu nutzen?

„Die Deutschen sind keine Imperialisten und waren keine Kolonialisten.“ (Mangelnde Kenntnis von einigen Abschnitten der jüngeren Geschichte kommt hier den Deutschen zustatten.) – „Deutschland ist das einzige größere europäische Land, das nie (!) ein Kolonialreich besessen hat.“ – „Deutschlands Industriekapazität ist größer und die Qualität seiner Erzeugnisse ist höher als die seiner Nachbarn.“ – „Die Deutschen sind voller Unternehmungsgeist und Arbeitseifer.“ – „Die Deutschen kennen keine ‚Colour Bar’; deutsche Mädchen akzeptieren Farbige.“ – „Die Deutschen sind die besten Soldaten der Welt.“ Das hört man immer wieder. Was erwartet man von uns?

Man erwartet, daß wir – wie die ehemaligen Kolonialherren – gewisse wirtschaftliche Risiken übernehmen, und daß wir Lehrer und Ausbilder schicken, welche die begehrten und bewunderten Künste der abendländischen Methoden des „Better Living“ jedermann zugänglich machen. Im Gegensatz zu unseren Vorgängern aber besitzen wir für einen solchen Vertrauensposten weder Autorität, noch will man uns die notwendige Exekutiv- und Entscheidungsgewalt auf gewissen Gebieten überlassen. Damit nehmen die in uns gesetzten Erwartungen leicht den Charakter einer Zumutung an, etwa nach dem Motto: Wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht naß!

Dennoch lassen sich, auch bei kritischer Beurteilung der Lage, Wege finden, die eine dauerhafte und lohnende Partnerschaft versprechen.