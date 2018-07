Inhalt Seite 1 — Erhard war das Vorbild Seite 2 Auf einer Seite lesen

J. K., Paris, im November

Zwei Ereignisse auf wirtschaftspolitischem Gebiet haben in Paris in den letzten Tagen großes Aufsehen erregt und lassen die Aussichten der europäischen Zusammenarbeit endlich in einem etwas günstigeren Lichte erscheinen, als dies seit dem dramatischen Abbruch der Verhandlungen über die wirtschaftliche Organisation Europas im vergangenen Dezember erwartet werden konnte.

Finanzminister Antoine Pinay hat in einer Rede vor der Nationalversammlung die Absicht der französischen Handelspolitik angekündigt, im Laufe der nächsten zwei Jahre vom traditionellen Protektionismus vollständig auf Liberalismus umzuschalten.

Einige Tage vorher hat der im Frühjahr vom Europäischen Wirtschaftsrat (OEEC) eingesetzte wirtschafts- und finanzpolitische Koordinations-Ausschuß zwei Tage lang über die konjunkturpolitische Zusammenarbeit aller europäischen Länder diskutiert.

Finanzminister Pinay hat ein handels- und wirtschaftspolitisches Programm vorgelegt, das sich kaum mehr von den Erhardschen Thesen unterscheidet. Pinays Rede enthielt kurz gesagt folgende Punkte:

1. Das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der französischen Wirtschaft werden durch die Öffnung der Grenzen gefördert.

2. Frankreich will nicht nur in allernächster Zeit die Diskriminierung der Einfuhr aus den Ländern mit Dollarwährung (USA und Kanada) beseitigen, sondern bis spätestens in zwei Jahren alle Einjuhrkontingente für Industrieerzeugnisse gegenüber allen europäischen und den Dollar-Ländern aufheben.

3. Frankreich will auch den Importen aus den Niedrigpreisländern die Grenzen weiter als bisher öffnen.