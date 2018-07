Ziemlich still hat die Deutsche Lufthansa, zusammen mit der französischen Luftverkehrsgesellschaft Air-France etwas eingeführt, was unter dem Rubrum „verkaufsfördernde Maßnahmen“ zu finden ist und was gleichermaßen verlockt und erschreckt: Beide Unternehmen gewähren ihren Fluggästen seit dem 1. November Luftreisen auf Kredit.

Da ist sie nun, die Reise auf Teilzahlung, und selbst die Reisebüros, die letztlich mit zu den Nutznießern einer Verkaufsförderung gehören, stimmten nach langem Zögern nicht ohne Stirnrunzeln zu. Aber nun ist’s geschehen, und wer Mut genug hat, darf das Flugzeug besteigen, sofern er zwanzig vom Hundert des gesamten Flugpreises bezahlt hat. Zur Tilgung der restlichen Schuld hat er sechs oder zwölf, in Ausnahmen auch vierundzwanzig Monate Zeit.

Es geht dabei zu wie in einem Warenhaus: Man beantragt die Teilzahlung beim Reisebüro oder einer der beiden Luftverkehrsgesellschaften. Vorgelegt wird eine Bescheinigung, die über die Einkünfte Auskunft gibt. Der Antrag wird dann der Kundenkreditbank übergeben, die als Kredit- und Risikoträger Nachforschungen anstellt. Nach zwei bis drei Tagen erhält der „Reisende auf Kredit“ Nachricht, und er kann nun seinen Flugschein für ein Fünftel des gesamten Preises in Empfang nehmen. Die Handelsherren zu Lande bemühen sich von jeher, ihre auf Kredit kaufenden Kunden nie den – scheinbaren – Makel empfinden zu lassen, ja, sie sogar zu solchem Tun zu ermuntern. Die Luftverkehrsgesellschaften versichern nun mit nicht weniger Nachdruck, daß sie ein Gleiches tun werden.

Die Skepsis der Fremdenverkehrsorganisationen, die sich letztlich doch den Wünschen der Fluggesellschaften gefügt haben – weil mehr Flugzeuge mit mehr Plätzen als je bereitstehen –, hat ihren verständlichen Grund. Wer beispielsweise einen Fernsehempfänger in Raten erwirbt, den trösten über die sich langsam vermindernde Schuld schon allein die Gegenwart des stets sichtbaren Möbels und die Genüsse, die es stetig verheißt, hinweg. Eine Reise indessen – fachlich gesprochen: die Dienstleistung – ist nach der Rückkehr erbarmungslos beendet. Als Trösterin kann nur die Erinnerung, bei Geschäftsreisen vielleicht, der Erfolg wirken, und Leuten, denen die Gabe zu fortwährend lebendigem Erinnern fehlt, werden die Genüsse der Reise, die dann längst genossen ist, vielleicht verleidet werden.

Lufthansa und Air-France indessen sind guten Muts. Sie haben zum „Reisen auf Kredit“ gute Nachrichten aus Amerika, wo solche Finanzierungsart seit langem Brauch ist, und aus Großbritannien, wo sie in kurzer Zeit unerwartet viel Liebhaber gefunden hat. Die Umsätze, die dort mit dem Reisen auf Raten erzielt worden sind, sollen erstaunlich sein. Gelegenheit macht Diebe, und es ist zu erwarten, daß die beiden Luftverkehrsgesellschaften auch hierzulande ihr auf Pump reisendes Publikum, finden.

Da man sich nun recht intensiv bemüht, den Verkauf zu fördern, sollten sich die der IATA angehörenden Flugunternehmen auch um einen noch besseren Dienst am Kunden bemühen, Wer auf Urlaub fliegt und nun vielleicht ein Jahr lang daran zahlen muß, wird seinen ganzen Urlaub dafür ausnutzen, wollen. Viele von ihnen haben vier oder mehr Wochen dafür Zeit. Indessen: wird bei den verbilligten Touristenreisen der Liniendienste die Rückreise schon nach rund drei Wochen verlangt. Vier Wochen, meinen; wir, sollte die Frist wenigstens betragen, zumal solche Reisen in meist ferne Länder führen. Es ist ungenehm, wenn man eine solche Luftfahrt, auf die man vielleicht jahrelang gewartet hat und von deren Erlebnissen man noch länger zehren möchte, zu früh abbrechen muß, nur weil die Fahrkarte es zum guten Preis nicht erlaubt. Wenn die Flugunternehmer schon ihre Kunden in die eine Hälfte des sauren Apfels beißen lassen, sollten sie ihnen wenigstens den Biß in die andere Hälfte ersparen.

