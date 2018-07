Grillen ist das Prinzip, auf dem Rost oder am Spieß mit mehr Hitze zu braten, als sie der Normalherd hergibt. Die Urform ist das Rösten über der heißen Glut des Holzkohlenfeuers, wie es in exquisiten Restaurants geübt wird. Sich täglich zu Hause an Grilladen zu delektieren und den Speisezettel damit nicht nur feiner, sondern auch gesünder gestalten zu können, ist ein gar nicht hoch genug zu schätzender Vorzug neuzeitlicher Küchentechnik.

An Stelle des Holzkohlenfeuers traten die infraroten Strahlen. Und längst grillt man nicht nur Wild und Geflügel, sondern jegliches Fleisch, Fisch, aber auch Toast, Käse, Früchte, Gemüse, ja auf eine ganz besondere delikate Art Kartoffeln! „Am besten nur Gegrilltes!“ sagt der Arzt wenn er Diät verordnet, und sagt der Schneider, wenn ihm die Figur seiner Kunden Sorge macht. Denn Grilladen braten im eigenen Saft, überflüssiges Fett tropft ab, noch bevor es verbrennt.

Das Handwerkszeug für dieses kulinarische Vergnügen gibt es in jeder Ausführung und Preislage. Ein bis zwei Personenhaushalte finden schon für 50 Mark eine Grillmöglichkeit.Die Durchschnittsfamilie sollte jedoch ein Gerät wählen, das etwa vier bis sechs Fleischstücke, ein Hähnchen oder eine Ente aufnehmen kann. Hier kann man bis 300 DM ausgeben – je nachdem, ob mit oder ohne automatisch rotierenden Spieß, eingebauter Kontrolluhr und dergleichen. Besonders überlegt sein will, ob man ein reines Küchengerät oder einen Tischgrill anschafft. Der letztere ist eine amüsante Gästeattraktion und wird mit Vorliebe vom Hausherrn bedient. Wenn das in verschiedenen Pastelltönen angebotene, einem Kofferradio ähnlich sehende Gerät mit einem Handgriff auf die Tafel gesetzt wird und hinter dem Schaufenster zartes Geflügel am rollenden Spieß bräunt, läuft selbst Lukull das Wasser im Munde zusammen. Fassungsvermögen des 148 Mark kostenden Modells: eine Ente, zwei Hähnchen, vier bis sechs Steaks oder sechs Ragoutfin-Schalen. W.