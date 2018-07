Inhalt Seite 1 — Hauptfigur im Fall Kilb: der Bundeskanzler Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Theodor Eschenburg

Der Ministerialrat Kilb hat, als er noch persönlicher Referent des Bundeskanzlers war, Kraftwagen benutzt, die ihm unentgeltlich und leihweise von einer großen Autofabrik zur Verfügung gestellt waren. Dazu bedarf er nach dem Beamtengesetz der Genehmigung seines obersten Dienstvorgesetzten, also des Bundeskanzlers. Aus der Begründung des Beschlusses der Siebenten Strafkammer des Bonner Landgerichts, das Hauptverfahren gegen Kilb einzustellen, ist zu entnehmen, daß er eine Genehmigung auf ordnungsgemäßem Wege nicht eingeholt hat. Der Bundeskanzler hat aber nach seinem eigenen Zeugnis davon gewußt und es „erkennbar geduldet“.

Es ist schon sehr bedenklich, wenn auch strafrechtlich unerheblich, daß ein Beamter in der Position Kilbs überhaupt auf die Idee kommen konnte, eine solche Vergünstigung, selbst mit Zustimmung seines Chefs, anzunehmen. Noch mehr spricht es gegen Kilbs Qualifikation als Beamter, daß er sich – was ebenfalls strafrechtlich unerheblich sein mag – der durch das Gesetz vorgeschriebenen Verpflichtung, die Zustimmung seines Dienstvorgesetzten ordnungsgemäß einzuholen, entzogen hat. Da aber der Bundeskanzler von Kilbs Leihwagen gewußt und sie geduldet hat, trägt er dafür die Verantwortung. Freilich ist er auch bereit, sie in vollem Umfang zu übernehmen. Er bezeugt, Kilb habe von seiner Genehmigung ausgehen können, so als ob sie tatsächlich erteilt worden sei.

Dabei argumentiert der Bundeskanzler so: Sein persönlicher Referent habe ihm nicht nur in seiner (amtlichen). Eigenschaft als Regierungschef, sondern auch in seiner Eigenschaft als Parteipolitiker zur Verfügung gestanden. Der persönliche Referent habe zum Beispiel für die Vorbereitung von Wahlreden zu sorgen und übe insgesamt Tätigkeiten aus, „die keine Sachentscheidungen, keine persönlichen Stellungnahmen, und überhaupt wenig spezifische Beamtentätigkeit“ enthalten.

Es muß anerkannt werden, daß man die Aufgaben des persönlichen Referenten eines parlamentarischen Ministers, gar eines Regierungschefs, der Mitglied einer Fraktion ist und vielfach ein hohes Parteiamt bekleidet, praktisch unmöglich auf rein dienstliche Angelegenheiten beschränken kann. Vielfach sind die Fragen der Regierungs- und Parteipolitik so verzahnt, daß sie sich gar nicht voneinander trennen lassen. Und so war es schon in der Weimarer Republik üblich, daß der persönliche Referent eines Ministers für seinen Chef auch parteipolitische Aufgaben erledigte. Auch mag es meist wohl so sein, daß die persönlichen Referenten keine Sachentscheidungen treffen und keine Stellungnahmen abgeben wie andere Ministerialbeamte. Statt dessen üben persönliche Referenten auf andere Weise einen sehr viel größeren Einfluß aus.

Sie holen für ihre Chefs laufend Informationen ein und übermitteln dessen Instruktionen – meist mündlich oder fernmündlich –, ohne daß diese Art der Übermittlung exakt kontrolliert werden kann. Sie vermögen ihre Mitteilung zum Beispiel durch Wortwahl und Betonung so zu nuancieren, daß davon Wirkungen für oder gegen bestimmte Interessen ausgehen können. Es ist zumindest auch theoretisch denkbar – und soll sogar praktisch vorgekommen sein – daß persönliche Referenten bei mündlicher Übermittlung subjektive Überlegungen einschalten und bei Anfragen und Instruktionen als Beauftragte ihres Chefs auftreten, ohne es wirklich zu sein.

Wie immer Kilb sich aber auch im Einzelfall verhalten haben mag: die Auffassung Adenauers von einem persönlichen Referenten ist falsch. Ein persönlicher Referent ist nicht nur einfach ein besserer Bote, der lediglich Weisungen seines Chefs ausführt und bei dem es gar nicht denkbar wäre, daß private Vergünstigungen keinen Einfluß auf Diensthandlungen haben könnten. Daß der Bundeskanzler die Benutzung eines Leihwagens durch seinen persönlichen Referenten duldete und von der Berechtigung dieser Duldung überzeugt blieb, war ein schwerer Amtsfehler.