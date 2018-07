Ein junges Mädchen von 22 Jahren, das in diesem Falle „Autorin“ oder „Dramatikerin“ heißt, hat neulich an das Stadttheater Recklinghausen folgenden Brief geschrieben: „Ich habe vor einigen Wochen bei Ihnen angefragt, ob ich Ihnen mein Theaterstück einmal zuschicken könnte, und so sende ich es Ihnen heute zu, und um baldige Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar, Hochachtungsvoll, postlagernd .