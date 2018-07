Inhalt Seite 1 — Marienborn - Helmstedt, retour Seite 2 Auf einer Seite lesen

pk, Helmstedt

Die Baracke des Bundespaßkontrolldienstes in Helmstedt ist nicht größer als ein Zeitungskiosk. Ein schönes Beispiel bundesdeutscher Sparsamkeit, vielleicht gar ein Hinweis darauf, daß die Zonengrenze, der die Baracke ihr Dasein verdankt, als vorläufig und unplanmäßig betrachtet wird. In dieser Baracke treffe ich Lazo und Cesar. Lazo ist ein Jugoslawe, geboren 1930, Cesar ein Spanier, Jahrgang 1932. Die beider! machen keinen sonderlich gepflegten Eindruck. Sie wirken eher etwas abenteuerlich. Aber die Lust auf Abenteuer ist ihnen vergangen.

Ursprünglich waren sie zu viert: Lazo, Milomir, Jordan und Cesar – drei Jugoslawen und ein Spanier. Von den Zonenbehörden wurden sie als unerwünscht abgeschoben. Sie kamen mit dem Interzonenzug am vorigen Dienstag, ohne Papiere und ohne Ziel. Vor einigen Wochen waren sie vom Westen her still und heimlich „rüber“, illegal, heißt das amtlich. Und deswegen will „der Westen“ sie nun auch nicht mehr. Also werden die vier am Dienstagabend zur Autobahn gebracht und in Richtung auf den Kontrollpunkt Marienborn in Marsch gesetzt.

Übernachtung im „Niemandsland”

Die Zonengrenzpolizei aber paßt gut auf und hat eigens für die vier besondere Posten aufgestellt. An ein Durchkommen ist nicht zu denken. Lazo, Milomir, Jordan und Cesar übernachten im „Niemandsland“ zwischen den beiden Kontrollpunkten an einem Lagerfeuer. Am Mittwochmorgen holt der Westen „die Jungs“ zum Aufwärmen in die Wachstuben. Dann werden sie in den nächsten planmäßigen Interzonenzug gen Osten gesetzt: Allez! Aber in Marienborn fischt man sie wieder heraus. Mit dem nächsten Interzonenzug müssen die vier zurück nach Westen.

Helmstedt–Marienborn und zurück. Und dies ein paarmal – so vergeht der Mittwoch. Die Nacht zum Donnerstag verbringen die vier nicht mehr am Lagerfeuer, sondern in der Bahnhofswache der Helmstedter Polizei. Am Donnerstagmorgen geht es „fahrplanmäßig“ wieder nach Marienborn ...

Am Donnerstagmittag ist der Beamte vom westdeutschen Paßkontrolldienst so weit, daß er nur noch von „seinen vier Vögeln“ spricht. Er weiß inzwischen, daß die drei Jugoslawen vorübergehend im Valka-Lager bei Nürnberg „zu Hause“ waren, daß aber zumindest einer von ihnen – Lazo – für die Bundesrepublik Aufenthaltsverbot hat. Der spanische Cesar soll gar ein Deserteur sein.