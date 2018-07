Die Renommierzeche des Ruhrbergbaus, die Erin Bergbau AG, Castrop-Rauxel, wird in der Hauptversammlung am 15. Dezember ihr Leben als selbständige Gesellschaft beenden. Im Zuge der Wiederherstellung des früheren Unternehmensstatus der Gelsenkirchener Bergwerks-AG wird auch Erin – als einzige nicht 100 v. H.-Tochter – in die Umwandlung im GBAG-Bereich einbezogen, und zwar wird sie ganz unter den Fittichen der Dortmunder Bergbau AG verschwinden. Die Zeche Erin, die wegen ihres anerkannten Kostenvorsprunges zu den Spitzenstars des Ruhrbergbaus gehört, kehrt damit heim in den Schoß ihrer Familie, den sie ohnehin nicht freiwillig, sondern auf Grund der alliierten Zwangsmaßnahmen nach dem zweiten Weltkrieg verlassen hatte. Der Glanz dieses „schwarzen Diamanten“ wird in Zukunft im verborgenen strahlen.

Für die freien Aktionäre, die mit leiser Wehmut das Verschwinden „ihres“ Diamanten hinnehmen müssen, wird der Schwanengesang der Erin Bergbau AG mit einem – zwar nicht überraschend hohen, aber auch nicht unannehmbaren – Abfindungsangebot verziert. Die GBAG bietet den Minderheitsaktionären eine Barabfindung von 382 v. H. oder eine Übernahme der Erin-Aktien zu 385 v. H. Das ist mehr als die beauftragten Gutachter – Bergassessor Grotowsky, Prof. Mellerowicz und Dr. Semler – empfohlen haben. Sie kamen zu einem Substanzwert von 341 v. H. und zu einem Ertragswert von 356 v. H. Ein Angebot auf der Basis des Ertragskurses halten sie für angemessen. Der Börsenkurs wurde, wie es in dem Gutachten ausdrücklich heißt, bei der Feststellung des Unternehmenskurses nicht in Betracht gezogen, da „unter den gegenwärtigen Verhältnissen die Kursbildung an der Börse nicht ausschließlich unter Gesichtspunkten der inneren Wertverhältnisse der Unternehmungen vor sich geht.“ Das trifft im Falle der Erin-Aktien durchaus zu, die vor ein paar Jahren schon eine Hausse eigener Art an der Börse erlebt haben. Dennoch kann es auch enttäuschte Gesichter geben; denn es sind sicher auch Erin-Aktionäre unter dem etwa 14 v. H. (von 23 Millionen DM) freien Kapital, die beim Erwerb ihrer Papiere mehr aufgewendet haben, als ihnen heute der Abfindungskurs bieten kann. Die jetzige Börsennotierung dagegen – die beabsichtigte Umwandlung ist seit Monaten bekannt – entspricht weitgehend den Vorschlägen der Verwaltung.

Die künftige Dividende ist von den Gutachtern in die Errechnung des Abfindungskurses mit einbezogen worden. Da den Erin-Aktionären nach dem bestehenden Organverhältnis die jeweils doppelte GBAG-Dividende zusteht, hat das Gutachten auch die Dividendengarantie für den Mindestzeitraum von fünf Jahren, (d. i. die angenommene Dauer der zweiten Organschaftsperiode) zugrunde gelegt. Es wird dabei von der jetzigen Gelsenberg-Dividende in Höhe von 8 v. H. für Erin also 16 v. H. – ausgegangen, da die Gutachter es „bei der gegenwärtigen Lage für sehr unwahrscheinlich halten, daß die GBAG in den nächsten Jahren. eine höhere Dividende als 8 v. H. ausschütten wird...“

Die für Bergwerksunternehmen sehr stattliche Dividende von 16 v. H. wird den Erin-Aktionären auch für das Geschäftsjahr 1958/59 gezahlt, dessen Berichterstattung gleichzeitig den letzten Akt der Erin Bergbau AG beschließt.

Wie weit der Kostenvorsprung, den Erin gegenüber den übrigen Zechen an der Ruhr genießt – und den auch das Abfindungsgutachten erneut betont –, diesem von der Publizität nunmehr endgültig scheidenden Unternehmen auch im Jahr der Kohlenkrise über die Runden geholfen hat, wird nicht ersichtlich. Die 16prozentige Dividende ist, weil sie „garantiert ist“, natürlich kein Gradmesser für die Ertragslage. Ebensowenig, ist es auch der in Höhe von 48,7 Mill. DM ausgewiesene Rohüberschuß, weil die Organschaftsabrechnung vorher saldiert wird. Eine Verminderung der „anderen Rücklagen“ um fast fünf Mill. DM wird als „Vereinnahmung zugunsten des Ergebnisses und für den nicht abzugsfähigen Teil der Lastenausgleichsabgabe, sowie um Belastungen für Vorgänge aus der Zeit vor dem 1. Juli 1954, dem Stichtag der Neuordnung“ erklärt. Das ist also hinsichtlich der Ertragslage der vergangenen Jahre auch nur eine sehr bescheidene Aussage. Nmn.

Die Vereinsbank in Nürnberg macht jetzt von 2 Mill. DM genehmigtem Kapital Gebrauch und erhöht dadurch das Grundkapital auf 8 Mill. DM. Die jungen, ab 1. Oktober 1959 gewinnberechtigten Aktien werden den Aktionären im Verhältnis 3 : 1 zum Emissionskurs von 230 v. H. angeboten. Die Bezugsfrist läuft vom 2. bis 21. November. Die Vereinbank in Nürnberg zahlte für 1958 eine auf 11 (9) v. H. erhöhte Dividende auf 6 Mill. DM Aktienkapital.