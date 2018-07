Doch herausprüfen! – so lautet die These, die Rudolf Walter Leonhardt in der letzten Nummer der ZEIT verfocht und mit seinen Argumenten belegte. Derweil ist in der Öffentlichkeit der Streit um den „Sieb-Vorschlag“ des Bundesinnenministeriums weitergegangen. Heute nimmt R. W. Leonhardt Stellung zu der Frage: Läßt sich im Abitur entscheiden, wer „hochschulreif“ ist?

Als er sich gegen Auswahlprüfungen währenddes Studiums wandte, wie sie vom Bundesinnenministerium vorgeschlagen waren, glaubte; Senator Tiburtius, der als Sprecher der deutschen Kultusminister auftrat, versichern zu können: für die notwendige Auslese sorge schon das Abitur.

Ich glaube, in einem langen Gutachten ließe sich diese Auffassung so widerlegen, daß unvoreingenommene Betrachter immerhin zugeben würden: „da ist was dran“. Wir haben weder den Platz noch die Aufgabe, lange Gutachten abzudrucken. Also werden wir’s wieder mal kurz und für den, der mißverstehen will, mißverständlich sagen müssen.

Von der idealistischen Auffassung der „Reifeprüfung“, die da hoffte, hier könne wirklich so etwas wie Charakter und Persönlichkeitsentwicklung geprüft werden, sind inzwischen die meisten Pädagogen selber abgerückt. Takt, Rücksicht, Fähigkeiten. wie die, sich zu entscheiden, Schmerz zu verwinden, das Unwichtige nicht wichtig, das Wichtige nicht leicht zu nehmen – all das macht den Menschen, den wir „reif“ nennen. In einem für den Schüler doch trotz alledem immer künstlichen, immer fremden Milieu wie dem der Tages-Schule ist solche „Reife“ von häufig wechselnden Lehrern schwer zu erkennen; „prüfen“ könnten sie allenfalls Psychologen mit großer pädagogischer Erfahrung. Trennen wir uns also von der schönen Illusion, es seien von hundert Sextanern die zehn gereiftesten Persönlichkeiten, die das Abitur bestehen!

Das würde noch nichts ändern an der Möglichkeit, daß im Abitur entschieden wird, wer „hochschulreif“ ist. Und schütten wir das Kind nicht mit dem Bade aus: Natürlich kann das in vielen Fällen entschieden werden – in wie vielen, das hängt von der Qualität der Schule ab.

Auch bei der besten Schule werden Fälle bleiben, wo es nicht entschieden werden kann. So ist das ja mit allen Prüfungen, mit allen nur denkbaren Verfahren der Auslese: der gute und sehr gute Durchschnitt wird nie Schwierigkeiten haben – jenen guten Willen vorausgesetzt, der an deutschen Gymnasien zweifellos herrscht. Was bleibt und vielen erfahrenen Studienräten Sorgen macht, sind zwei Gruppen, eine ziemlich große und eine ganz kleine: Da ist zunächst jener (gar nicht so kleine) Teil der Schüler, der als „schwacher Durchschnitt“ erscheint, bei dem aber die unzureichenden Leistungen nicht auf allgemeines geistiges Minderbemitteltsein, sondern auf verspätete Entwicklung oder sehr einseitige Begabung zurückzuführen sind, und zwischen den „einseitigen Begabungen“ verbergen sich gleichzeitig diejenigen, für die unser Schulsystem nun wirklich mörderisch sein kann: die Genialen. Gewiß, das sind nur sehr wenige; aber jeder einzelne von ihnen, dessen geistige Entwicklung durch zwei „Fünfen“ im Abitur abgewürgt wird, ist ein wirklicher Verlust für die Gesellschaft.

Um der beiden genannten Gruppen willen tun die Oberschulen und Gymnasien gut daran, beim Abitur so großzügig wie nur irgend möglich zu verfahren – sich also just so zu verhalten, wie es in der Tat alljährlich geschieht.

In Zweifelsfällen: durchkommen lassen! Das ist eine vernünftige, gesunde, in jedem Falle beherzigenswerte Prüfungsregel\ für das Abitur. Gerade dadurch aber wird auch dieses Abitur als letzte und endgültige Ausleseprüfung für die Hochschulen unzureichend. Wer nun schließlich von all den „möglicherweise möglichen“ Kandidaten als Physiker, als Lehrer, als Pfarrer, als Arzt wirklich am richtigen Platz ist, das kann – wo überhaupt – nur (und frühestens) während des Studiums entschieden werden. Wenn sich dafür vielleicht auch eine weniger Ärgernis erregende Bezeichnung als „herausprüfen“ finden ließe... R.W. L.