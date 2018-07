Inhalt Seite 1 — Weihnachtsgeschäft in Gold Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit dem Näherrücken des Weihnachtsfestes belebt sich alljährlich die Nachfrage nach Goldmünzen. Sie sind immer noch ein beliebtes Weihnachtsgeschenk, obwohl manche Leute behaupten, Goldmünzenschmuck sei nicht mehr ganz modern. Aber wenn Männer ihren Ehefrauen Goldmünzen schenken, dann spielt die Frage „modern oder unmodern“ meist eine Nebenrolle. Die Freude ihrer Frauen am Schmuck nehmen sie zwar gern in Kauf, ebenso wichtig ist den Schenkenden aber in solchen Fällen jedoch das Bewußtsein, ein Weihnachtsgeschenk für den Notfall erworben zu haben. Goldmünzen sind eine Vermögensanlage, allerdings eine Anlage besonderer Art, denn sie bringen keine Zinsen und ihre Aufbewahrung erfordert besondere Sorgfalt. Ihren Wert erweisen sie erst in Krisenzeiten. Das können alle jene besonders ermessen, die nach dem letzten Kriege ihre Goldmünzen über alle Kriegswirren und Ablieferungsverpflichtungen hinweggerettet haben und verwerten konnten.

Meine verehrten Leser, nichts liegt mir ferner, als Krieg und Vorwährungsreformjahre heraufzubeschwören. Aber wenn man über den Wert des Goldes als Vermögensanlage spricht, darn muß man aber zwangsläufig jene Zeiten erwähnen, in denen der Wert des Goldes am höchsten bemessen wird. Gold als Vermögensanlage ist eine Art Versicherung – und die Prämie, die man zahlen muß, ist der Zinsverlust. Ob es zweckmäßig ist, eine solche Versicherung abzuschließen, muß jeder selbst entscheiden. Tatsache ist, daß in politisch unruhigen Zeiten, Gold als Vermögensanlage beliebter ist als in Perioden der Entspannung, wie wir sie gegenwärtig haben. Da außerdem unsere Währung in Ordnung ist und sich der jährliche Kaufkraftschwund der D-Mark in vergleichsweise engen Grenzen hält, würde auch von dieser Seite her kaum ein aktueller Anlaß bestehen, „mit aller Kraft in das Gold umzusteigen“.

Dennoch halte ich es für richtig, daß man einen kleinen Teil seiner Ersparnisse in Goldmünzen anlegt. Ich glaube zwar, daß er auf Grund der heutigen politischen Währungsverhältnisse nur sehr bescheiden zu sein braucht, aber die Erfahrung zeigt, daß es schwer ist, in weltpolitischen Krisenzeiten Goldmünzen zu vernünftigen Preisen zu bekommen. Deshalb, meine verehrten Leser, decken Sie sich rechtzeitig ein. Denn jetzt sind die Preise wirklich billig. Sie werden wieder steigen.

Natürlich gibt es auch Leute, die mit Goldmünzen spekulieren. Sie haben sich in den vergangenen Jahren in Hoffnung auf eine Heraufsetzung des Goldpreises eingedeckt. Tatsächlich ist Gold eines der wenigen Produkte, die in den letzten Jahren nicht teurer geworden sind. Die Goldproduzenten haben deshalb wiederholt versucht eine internationale Anhebung des Goldpreises zu erreichen, aber bislang vergeblich. Die Aussichten, daß der Wunsch der Goldproduzenten in absehbarer Zeit erfüllt werden wird, sind schlecht.

Nun ergibt sich die Frage: Welche Goldmünzen soll man kaufen? In früheren Gesprächen habe ich Ihnen schon geraten, meine verehrten Leser, bei der Auswahl zwei Gesichtspunkte zu beachten: 1. Die Münzen müssen möglichst marktgängig sein und 2. der Aufschlag auf die Goldparität soll möglichst gering sein.

Sehen wir uns zunächst einmal Punkt 1 an. Am marktgängigsten ist in der Bundesrepublik natürlich das alte 20 Markstück. Es hat „Ansehen“, denn für viele ältere Mitbürger verkörpert es die „gute alte Zeit“. Dieses Ansehen – und die Tatsache, daß es weitgehend bekannt ist, muß mit einem entsprechenden Aufpreis bezahlt werden. Aber „handelbar“ in Notzeiten sind beispielsweise auch die schweizerischen 20 Franken-Stücke, die österreichischen Goldmünzen, das Fünf-Dollar-Stück und vor allem der Goldsovereign. Schwere Goldmünzen, wie z. B. das 100 Kronen-Stück (Österreich) sind zwar relativ billig, aber in Notfällen auch schwerer abzusetzen (und auch nicht so leicht illegal überirgendwelche Grenzen zubringen, ein Faktor, der in Krisenzeiten eine nicht unwichtige Rolle spielt).

Punkt 2: die Goldparität. Sie stellt den reinen Goldwert einer Münze dar. Was darüber liegt, ist ein Aufschlag, der sich aus den Herstellungskosten und einem etwaigen Sammlerwert ergibt. In Notzeiten entfällt der Sammlerwert, denn dann interessiert nur der reine Goldwert. Heute, da wir in einen Wohlstandsstaat hineinwachsen, wird für ein Hobby etwas gezahlt. Für Briefmarken, Goldmünzen, Gemälde usw., alles Gegenstände, die sich zum Sammeln eignen. Wer Goldmünzen für den Notfall erwirbt, sollte Sammleraufschläge vermeiden. Nützlicher ist hier die sogenannte Massenware. Wer über hohe Ersparnisse verfügt oder glaubt, einen besonders großen Teil seines Vermögens in Gold halten zu müssen, kann sich auch schon aus der Massen wäre eine hübsche Goldmünzensammlung schaffen – aus steuerlichen Gesichtspunkten natürlich, denn Sammlungen sind bis zu 10.000 DM vermögensteuerfrei.