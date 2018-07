Inhalt Seite 1 — Wer bestimmt den Berliner Wechselkurs? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kürzlich war ich in Berlin, zum erstenmal in meinem Leben. Mir ist die nachfolgende Frage unklar, und ich konnte keine überzeugende Erklärung dafür erlangen. Man kann davon ausgehen, daß die Einkommen und Preise in West und Ost „etwa“ gleich sind. Auf Grund dieser Annahme wird denn auch wohl der Handel zwischen West- und Ostdeutschland auf der Basis 1 DM-West = 1 DM-Ost abgewickelt. In den Westberliner Wechselstuben steht der Kurs jedoch rund 1:4 Wer in Ostberlin mit seinem Geld bestimmte Waren nicht erhalten kann, bzw. wer in Westberlin Einkäufe tätigen will, wechselt zu diesem Kurs sein Ostgeld in Westgeld um und gibt es im Westen aus. Wer umgekehrt etwas in Westberlin nicht erhalten kann, wechselt sich Westgeld in Ostgeld um und gibt es im Osten aus. Mir scheint, daß dies ein ganz natürlicher wirtschaftlicher Geschehensablauf ist. Etwas unklar ist mir, weshalb die Ostregierung grundsätzlich die Ausgabe von Ostgeld, das zum Kurse von 1:4 eingetauscht worden ist, verbietet. Ausnahmen bestehen nur für kulturelle Veranstaltungen und Literatur. Als Grund wurde mir angegeben, daß durch den Umtausch 1:4 die ostdeutsche Wirtschaft geschädigt würde.

Völlig unverständlich ist mir, weshalb die Westregierung ebenfalls dasselbe Verbot ausspricht, und zwar ohne die genannte Ausnahme. Als Grund wurde mir angegeben, daß durch jedweden Einkauf in Ostberlin die Westwirtschaft geschädigt werde. Nach dem Prinzip der freien Marktwirtschaft ist es doch allgemein erlaubt, Einkäufe so billig wie möglich zu tätigen, d. h. man verschafft sich Ostgeld und kauft dafür ein. Eventuelle Schutzzölle müssen nach diesem Prinzip Ausnahmen bleiben. Ein Verbot des Einkaufs von Waren in Ostberlin schlechthin ist mir völlig unverständlich. Ich bemerke dazu noch, daß es mir auch politisch völlig verfehlt erscheint, den privaten Güteraustausch zwischen Deutschland und Deutschland, ja zwischen Berlin und Berlin, vom Westen her zu unterbinden! Wilfried Remy, Mönchen-Gladbach

Antwort: Der Wechselkurs Ostmark-Westmark muß sowohl von politischer als auch von wirtschaftlichen Warte aus betrachtet werden. Der Wechselkurs, der in den Westberliner und in einigen nahe der Zonengrenze liegenden westdeutschen Wechselstuben jeweils von einem Tag zum anderen festgesetzt wird, richtet sich ausschließlich nach Angebot und Nachfrage. Dabei ist wesentlich, daß die DM-Ost nicht nur den Charakter einer reinen Binnenwährung hat, wie übrigens auch der Rubel und die Zahlungsmittel aller übrigen Ostblockstaaten, die bekanntlich an keiner internationalen Devisenbörse gehandelt werden, sondern sie darf nach den gesetzlichen Bestimmungen der Sowjetzone überhaupt nicht in das Gebiet einer anderen Währung verbracht werden. Auf Grund der gleichen Bestimmungen der Sowjetzone ist es für jeden Bewohner der Bundesrepublik oder Westberlins, ja sogar des westlichen Auslands unter Strafandrohung verboten, Ostgeldbeträge bei der Durchfahrt durch die Zone mitzuführen. Im Gegensatz zu den konvertiblen, also frei austauschbaren Währungen westlicher Länder, wird im Westen nur soviel Ostmark angenommen, wie auch wieder abgesetzt werden kann, und zwar an Bewohner oder Besucher Westberlins, die einen „Abstecher“ nach Ostberlin machen oder Ostgeld für andere private Zwecke – z. B. Unterstützung von Verwandten – verwenden wollen. Ist das Angebot an Ostmark groß, die Nachfrage jedoch gering, so fällt zwangsläufig der Kurs der Ostmark, da niemand im Westen daran interessiert ist, größere Mengen einer nicht frei austauschbaren und mit vielen Risiken behafteten Währung aufzubewahren. Die nicht nur für Westberlin, sondern auch für das Bundesgebiet maßgebenden Besitzer der Westberliner Wechselstuben, die in einer Art Interessengemeinschaft zusammengeschlossen sind, ziehen allabendlich „Bilanz“ und setzen auf Grund der am Tage gewonnenen Erfahrungen und sonstiger Erwartungen – z. B. mit näherrückendem Weihnachtsfest erhöhten Einkaufsbedarf der mitteldeutschen Bevölkerung in Westberlin – den Kurs für den nächsten Tag fest. Das Geschäft der Wechselstuben wickelt sich unter ähnlicher Aufsicht ab, wie sie für Banken besteht und ist rein privater Natur, wenn auch der Staat, in diesem Fall das Land Berlin, insofern davon profitiert, als der Unterschied zwischen dem Ankaufs- und dem Verkaufskurs zu einem erheblichen Teil in Form einer Sondersteuer, der sogenannten „Währungsumtauschabgabe“, dem Fiskus zufließt.

Selbstverständlich hat der Wechselkurs auch einen gewissen Aussagewert über die Kaufkraft der Ostmark, die ja von den Bewohnern Mitteldeutschlands fast ausschließlich zu dem Zweck nach dem Westen verbracht wird; um dort irgendwelche Güter zu kaufen, die es in der Zone überhaupt nicht oder in ungenügender Menge oder unzulänglicher Qualität gibt. Der Wechselkurs ist aber nicht unbedingt identisch mit der „inneren“ Kaufkraft, die sich danach richtet, welche Waren zu welchem Preis der Bewohner Mitteldeutschlands in seinem eigenen Währungsgebiet erwerben kann. In der Sowjetzone bestimmt ausschließlich der Staat über Art und Menge der Produktion, verteilt die Rohstoffe und setzt Preise und Handelsspannen fest. Die in der Privatwirtschaft üblichen Vorstellungen von Gewinn und Risiko gelten hier nicht, und die Praxis hat bewiesen, daß autoritäre Staaten einen für unsere Begriffe – am Material- und Arbeitsaufwand gemessen – geringwertigen Gebrauchsgegenstand über den staatlichen Verteilungsapparat nur stark überteuert in Umlauf bringen. Hierauf beruhen auch die holen HO-Preise, die um so höher sind, je weniger der Staat von den gewünschten Waren zur Verfügung hat oder bereitstellen will.

Trott grundlegender Unterschiede ist eine Reihe von Einkommensgruppen in Ost und West zwar nicht mehr gleich, aber doch vergleichbar. Die Sozialrenten z. B. sind im Osten auch nominell bedeutend niedriger als im Westen, die Einkünfte ungelernter Arbeiter dürften sich nominell etwa die Waage halten, Facharbeiter wie überhaupt technisches Personal haben z. T. dem Nennwert nach erheblich höhere Einkünfte als ihre westlichen Kollegen, da sie nicht auf Grund allgemein gültiger Tarife, sondern nach „Einzelverträgen“ bezahlt werden. Im Durchschnitt dieser Einkommensgruppen, die in Einzelheiten oft nicht erfaßbar sind, läßt sich gegenwärtig etwa feststellen, daß das Volkseinkommen je Kopf der Bevölkerung nominell im Westen ein Viertel bis ein Drittel höher als in der Zone ist. Die Kaufkraft je Mark im Osten ist für die primitiven Grundnahrungsmittel, die Tarife derVersorgungsbetriebe und der Nahverkehrsbetriebe zur Zeit sicher teilweise bis zu 50 v. H. höher als im Westen, verringert sich jedoch bereits erheblich zuungunsten der Zone bei Fleisch und Wurst Textilien und Schuhwaren, und ist im Osten unvergleichlich geringer bei allen Gütern des gehobenen Bedarfs, die unser Leben erst angenehm machen. Da diese Güter jedoch in der Zone nur in äußerst geringem Umfang zur Verfügung stehen, also für die Masse der Bevölkerung unerreichbar bleiben, fallen sie bei der Bewertung der Kaufkraft nicht so entscheidend ins Gewicht. So weit die vorwiegend mit wirtschaftlichen Überlegungen erklärbaren Tatbestände. Man muß sich aber darüber klar sein, daß jede Maßnahme der Zonenregierung auf wirtschaftlichem oder finanziellem Gebiet eindeutig politische Ziele verfolgt. Berliner, die 1949 die damalige Währungsreform in ihrer Heimatstadt erlebten, entsinnen sich noch der ersten verlockenden Propagandaangebote an die Bewohner der Westsektoren: „Der kluge Berliner kauft in der HO“. Als die Sowjets bereits die Blockade über Westberlin verhängt hatten und die Westberliner dadurch vom westlichen Warenstrom abgeschnitten waren, hielten die Machthaber der Zone es ausschließlich aus politischen Gründen für angebracht, ihr Hoheitsgebiet den buchstäblich hungernden Westberlinern als „Schaufenster“ zu empfehlen. Damals hatten sie nichts dagegen einzuwenden, wenn Westberliner für ein schwach gesüßtes, aber „markenfreies“ Kuchenbrötchen zwei Ostmark anlegten.

Allmählich mußten aber die Wucherpreise der HO gesenkt werden, weil selbst das geringe Sortiment nicht mehr genügend Käufer fand. Als andererseits nach der Aufhebung der Blockade das inzwischen noch bedeutend erweiterte und verbilligte westliche Warenangebot nach Westberlin gelangen konnte, zeigte sich die größere Wirtschaftskraft des Westens bereits deutlich, die nun ihrerseits die Bewohner Ostberlins und der Zone anzog. Damals betrug der Wechselkurs zeitweilig fast 10 Ostmark für eine Westmark! Nur diesem zweifellos ungesunden Verhältnis war es zuzuschreiben, daß trotz der Qualitätsunterschiede, die sich schon damals abzuzeichnen begannen, Westberliner das „Währungsgefälle“ ausnutzten, um vor allem Lebensmittel in Ostberlin einzukaufen, die auf diese Weise z. T. erheblich billiger als im Westen waren. Dieser zeitweilig stürmischen Nachfrage war die Produktion der Zone bald nicht mehr gewachsen, vor allem nicht die Landwirtschaft. Da die Sowjetunion nicht mehr gewillt war, ohne entsprechende Gegenleistung Lebensmittel in die Zone zu liefern, drohte, ein „Ausverkauf“ der Zone, der die Versorgung der eigenen Bevölkerung ernsthaft gefährdete.

Später brachte die wirtschaftliche Ausrichtung der Sowjetzone auf die Bedürfnisse der Sowjetunion und der übrigen Ostblockstaaten die gleichen Mangelerscheinungen auf zahlreichen anderen Gebieten der Verbrauchsgüterproduktion, so daß die Zonenregierung durch ein striktes Einkaufsverbot für Westberliner und Westdeutsche den Versuch unternahm, die eigene Versorgung zu sichern. Hinzu kam ferner, daß nach damaligen amtlichen Angaben, der Ostberliner Notenbank ein Viertel bis ein Drittel des in Umlauf gesetzten Geldes in unkontrollierbare (westliche) Kanäle geflossen war – ein für eine Binnenwährung auf die Dauer unerträglicher Zustand.