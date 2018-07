Mit großer Mehrheit billigte der Außerordentliche Parteitag der Sozialdemokraten in Godesberg das neue Grundsatzprogramm, das fünfte in der fast hundertjährigen Parteigeschichte. Das Programm bejaht die Landesverteidigung, anerkennt den Wettbewerb als eine Grundelement der Wirtschaft und spricht sich für eine Partnerschaft zwischen SPD und Kirche aus.

Beherrschende Figur des Parteitages: Herbert Wehner, der bisher weithin als Exponent des linken Flügels galt, aber in Godesberg das neue Programm leidenschaftlich verteidigte.

Nach zweitägigen Gesprächen in Paris meldete Englands Außenminister Selwyn Lloyd grundsätzliche Übereinstimmung mit den Franzosen. Sie kam dadurch zustande, daß Lloyd wirtschaftliche Fragen von der Tagesordnung strich und sich notgedrungen mit dem Gipfel-Fahrplan des französischen Staatspräsidenten abfand.

Der Langsamste bestimmt das Tempo der Gipfel-Seilschaft: de Gaulle will in keinem Fall vor April oben ankommen. • In Paris wurde der Wortlaut einer Rede veröffentlicht, die Staatspräsident de Gaulle vor der Pariser Kriegsakademie gehalten hat. Aufsehen erregte vor allen Dingen der Satz, die Zeit der militärischen Integration sei zu Ende, und die Feststellung: „Wenn ein Land wie Frankreich Krieg führen muß, muß es sich um Frankreichs Krieg handeln.“

Wie im Zeitalter der Atombomben und Raketen eine nationale Verteidigung militärisch überhaupt noch denkbar ist, erklärte der General nicht.

Bundesfinanzminister Etzel hat den Haushaltsplan für das Jahr 1960 vorgelegt. Er schließt im ordentlichen und außerordentlichen Etat mit 41,9 Milliarden DM ab – 2,1 Milliarden DM mehr als in diesem Jahr. Der Ausgleich gelang nur durch die Kürzung aller rechtlich nicht festliegenden Haushaltsansätze um sechs v. H.

Etzels Rechnung kann nur aufgehen, wenn das Bruttosozialprodukt um sechs Prozent steigt und die Steuereinnahmen dementsprechend zunehmen. Bleibt diese Steigerung aus, so muß der auf dem Papier ausgeglichene Haushalt ins Defizit abrutschen.