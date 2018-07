... daß die Bundeswehr am Volkstrauertag in Kassel Kränze auf den Gräbern der in deutscher Gefangenschaft gestorbenen Soldaten der Roten Armee niederlegte.

... daß man beim Bau eines jetzt in Freiburg eingeweihten Wohnheims für 220 Studenten je eine Betonwand in den Zimmern im Rohzustand gelassen hat. Die künftigen Bewohner sollen sie nach eigenem Geschmack bemalen oder ausschmücken.

... daß der Fall der Margarethe Freitag (DIE ZEIT Nr. 45: „Weil das Fahrrad unbeleuchtet war...“) den Anlaß dazu gegeben hat, im Amtsgerichtsgebäude in Ludwigsburg drei Jugendarrestzellen für Mädchen einzurichten. Der Jugendarrest muß jetzt nicht mehr wie bisher im Gefängnis verbüßt werden.