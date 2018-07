... daß nunmehr auch in Berlin die zweite Postzustellung am Sonnabend wegfallen soll, obwohl die Post aus Westdeutschland erst nach der ersten Zustellung in der Inselstadt eintrifft,

... daß der Deutsche Fußball-Bund das Fußball-Länderspiel Deutschland-Jugoslawien in Hannover auf den Goldenen Sonntag (20. Dezember) angesetzt hat, an dem sehr viele Fußballfreunde ihre letzten Weihnachtseinkäufe machen wollen.

... daß der Bürgermeister von Calw in Württemberg seinem Ostberliner „Kollegen“ Ebert (SED) durch Schüler seiner Stadt Gastgeschenke überreichen ließ.

... daß der Verein ehemaliger 81er am Volkstrauertag ein „Schießen auf den Bürgerlichen Schießständen (Gäste willkommen)“ veranstaltet hat.