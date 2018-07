Ein Angelsachse brach in das Lob auf „die solide deutsche Küche“ aus, und er hörte, sogleich einen Einwand: Gibt es die deutsche Küche? Es gibt ihrer tatsächlich zwei. In der einen feiert die Kartoffel ihre beständigen Triumphe, in der anderen schwört man auf das Mehl. Gewiß sprießen aus einer jeden mehrere Zweige. Im wesentlichen aber rufen die Norddeutschen „Hie Kartoffel“ und die Süddeutschen „Hie Mehl“. Als Meister der Erdfrucht gelten die Mecklenburger und die Westfalen, als Meister der Mehlspeisen die Badener. Vielleicht gibt die Historie eine Antwort auf die Frage, warum die feine Kochkunst dort so gang und gäbe ist: Römer und Germanen, Franken und Alemannen, Deutsche und Franzosen, Schweizer und Österreicher sind hier zusammengetroffen und haben gelernt, miteinander zu leben. Oder liegt es am Weinbau, der in der badischen Rheinebene gepflegt wird? Denn, so geht die Rede, Weingegenden könnten sich von jeher einer guten Küche rühmen.

Gefüllte Hammelzungen

4 Hammelzungen – 2 Karotten – 2 Zwiebeln – 150 Gramm feinstes Hackfleisch (Mett) – 50 Gramm Butter – Salz – Pfeffer – Paprika – feingehackte Petersilie (reichlich) – Weißbrot ohne Kruste – Milch (für vier Personen; für hungrige Mägen empfiehlt es sich, je zwei der ziemlich kleinen Hammelzungen zu nehmen).

Die Hammelzungen werden mit Karotten und Zwiebeln eine Stunde lang in gutgesalzenem Wasser gekocht. Man läßt sie danach abtropfen und zieht die Haut ab. Dann werden die Zungen behutsam längs in der Mitte aufgeschnitten, und in einer jeden wird eine Tasche gebildet. Mit einem scharfen und spitzen Messer geht diese Arbeit leicht vonstatten.

Die Füllung wird aus einer Handvoll Weißbrot, in Milch eingeweicht und gut ausgedrückt, aus Hackfleisch, Salz, Pfeffer und Paprika zubereitet und in die Taschen der Zungen gefüllt, die dann geschlossen und mit Fäden umwickelt werden.

Vier Stück starken Papiers werden nun mit Butter oder Margarine eingeschmiert und mit gehackter Petersilie, Salz und Pfeffer bestreut. Die Zungen werden darin eingewickelt, das Papier wird zugefaltet. Dann wird das Ganze im Backofen – nahe der kleinen Oberhitze – braun gebraten. Nach etwa fünfzehn Minuten dreht man es einmal um. Wohlschmeckende Beilage: Spätzle oder Nudeln, mit Butter und ein wenig Sahne angerührt. Grazia