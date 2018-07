Seltsames Urteil eines Verwaltungsgerichts

Gerade noch rechtzeitig – vor dem ersten Schnee – hat der Bremer Verwaltungsgerichtshof ein Grundsatzurteil zum Thema „Schneefegen“ gefällt und damit viele Bürger der Hansestadt in Harnisch gebracht. Denn dieses Urteil bestätigt ausdrücklich einen in Bremen seit langem als ungerecht empfundenen Zustand – nämlich die Einteilung der Bevölkerung in die Gruppe der zum Schneeräumen verpflichteten Parterrebewohner und in die Gruppe der von dieser Mühsal befreiten Etagenbewohner.

Den Stein – oder vielmehr die Lawine – hatte der Mieter einer Erdgeschoßwohnung ins Rollen gebracht. Er wollte sich nicht damit abfinden, daß die Polizei ausgerechnet ihn für die Reinigung des Fußwegs vor dem Haus verantwortlich machen wollte, während die Mitbewohner ungeschoren bleiben sollten. Entschlossen, endlich ein Exempel zu statuieren und für alle Parterrebewohner eine Lanze zu brechen, erhob er Klage beim Verwaltungsgericht.

Die Aufforderung der Polizei, die sich auf eine Verordnung aus dem Jahre 1940 stützt, im übrigen aber lediglich eine seit 1879 in Bremen bestehende Übung fixiert, bestehe zu Unrecht, argumentierte er. Es gebe keinen Grund, warum nicht auch die übrigen Hausbewohner Schnee fegen sollten. In der ersten Instanz erhielt der streitbare Mieter, dem es nach eigenen Angaben nicht so sehr um die zusätzliche Arbeit als vielmehr um das „Prinzip“ ging, auf der ganzen Linie recht. Die Kammer stellte in ihrem Urteil fest, die Polizeiverordnung verstoße gegen den im Grundgesetz niedergelegten Gleichheitsgrundsatz und fordere von den Parterrebewohnern außerdem ein unzumutbares Opfer. Mithin biete sie keine Handhabe für derart weitgreif ende Anweisungen für einen bestimmten Personenkreis, denn: „Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb lediglich der Mieter im Erdgeschoß und nicht, auch die Bewohner oberer Stockwerke zur Schneereinigung von öffentlicher Hand herangezogen werden sollen.“

Der Verwaltungsgerichtshof jedoch, bei dem die Polizei wenig später Berufung einlegte, hob dieses Urteil auf. Er verwarf die Argumente der Vorinstanz und stellte fest: „Nach einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise kommt man zu der Auffassung: die dem Erdgeschoßbewohner auferlegte Last ist nicht übermäßig hart und einschneidend.“ Die ungleiche Behandlung der Hausbewohner verstoße nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes.

Der Zweck dieser als rechtsgültig anzusehenden Verordnung, so erläuterten die Verwaltungsrichter, sei nur dann zu erreichen, wenn die „Verona wortung für die Sauberhaltung (des Gehwegs)... nur einer Person... höchstens einer kleinen Anzahl von Personen auferlegt wird.“ Es wäre unzweckmäßig, alle Hausbewohner zum Schneefegen heranzuziehen, denn dies hätte einen unnützen Arbeitsaufwand der Behörden bei der Überwachung dieser Vorschrift zur Folge. Notwendig und vernünftig sei es deshalb, daß die Parterrebewohner die Gehwege sauber hielten.

Viele der jetzt zum „Schneeschippen“ verdammten Bremer sind mit dem Urteil unzufrieden. Aber was hilft’s, der Verwaltungsgerichtshof hat eine Revision nicht zugelassen ...