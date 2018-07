Inhalt Seite 1 — Abitur und Reife Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gerhard Bruchmann

Auf die Frage, wo – falls Auslese sein muß: – die geeigneten Punkte einer Berufslaufbahn liegen, an denen sich Weichen stellen und umstellen lassen, gibt es mancherlei Antworten, in denen mancherlei verschiedenartige Erfahrungen und Auffassungen Ausdruck finden. Nur ein Tor wird seine eigene Meinung derartig hoch einschätzen, daß er die Gegenmeinung mit einer Handbewegung oder ein paar verächtlichen Worten abtun zu können glaubt. – Als wichtiger Knotenpunkt der Berufsausbildung gilt das Abitur. Mit Recht. Aber der Verfasser des nachfolgenden Artikels, ein erfahrener Lehrer, Sohn eines Oberstudiendirektors, selber Oberschulrat, warnt davor, die Auslese-Möglichkeiten im Abitur zu überschätzen.

Die Frage: „Läßt sich im Abitur entscheiden, wer ,hochschulreif‘ ist?“ beantworte ich als alter Lehrer der Primen und langjähriger Vorsitzender verschiedenartiger Reifeprüfungen mit einem schlichten: Nein!

Vielleicht war im vorigen Jahrhundert eine solche Entscheidung noch möglich, als vom humanistischen Gymnasium die Abiturienten (abgesehen von einigen Offiziersanwärtern) in eine der vier klassischen Fakultäten übergingen. Obwohl man sich ja damals im wesentlichen auf die Feststellung positiver Kenntnisse und Fähigkeiten bei den Schülern beschränkte, die im übrigen in verba magistri iurare mußten, und obwohl der begriff „Reife“ in sich sehr schillernd ist, hat es doch stets Erwachsene, auch Akademiker, gegeben, die niemals in ihrem Leben „reif“ geworden sind.

Nachdem sich jetzt aber die höhere Schule gewandelt, die Hochschule sich in viele verschiedene Disziplinen auseinandergewickelt hat, ist der Begriff „Hochschulreife“ völlig vage geworden. Man bedient sich zu seiner Erklärung allgemeiner, unbestimmter, wenn auch wohlklingender Redensarten, oder man spricht ihn mit einer besonderen Feierlichkeit aus, wenn man dabei standes- oder schulpolitische Tendenzen verfolgt.

„Reife“ läßt sich im Grunde eben nur rückschauend-abschließend, niemals vorausschauendprogrammatisch bestimmen. Der Apfel wird im Herbst in sich reif nach seiner Entwicklung von der Blüte her, aber nicht für die Apfeltorte.

Ich halte deshalb auch den Grundsatz bei den Schülerversetzungen für bedenklich, daß „der Schüler die Gewähr bieten soll, in der nächsthöheren Klasse erfolgreich mitzuarbeiten“. Kann dann ein Teil der Klasse doch nicht „erfolgreich mitarbeiten“, dann entstehen daraus Enttäuschung, Mißtrauen in das Urteil der Lehrer, schließlich gar Verwaltungsprozesse.