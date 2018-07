Berlin, im November

Das Innenministerium und die Nationale Front der „DDR“ hatten für eine Woche Beflaggung und Volksjubel angeordnet. Es war das erstemal seit sieben Jahren, daß die Partei- und Regierungsdelegation aus Prag in so großer Besetzung erschien. Der Altkommunist Antonin Novotny, Nachfolger des verstorbenen Stalinisten Klement Gottwald im Amt des Staatspräsidenten, leitete die Delegation; Seine Begleitung war sorgfältig ausgesucht. Ministerpräsident Siroky und Gesundheitsminister Plojhar (der Vorsitzende der Tschechoslowakischen Volkspartei, die in ihrer politischen Struktur etwa der Ost-CDU entspricht) waren aus Repräsentationsgründen mitgekommen. Das Hauptgewicht aber lag bei den Spitzenfunktionären der tschechoslowakischen Plankommission.

Der Zusammensetzung der Delegation entsprach die Bedeutung des Staatsbesuchs in Ostberlin. Das Organ der tschechoslowakischen Kommunisten, Rude Pravo‚ hatte dazu erklärt, die enge Verbindung zwischen der DDR und der Tschechoslowakei, die in den Jahren zwischen 1950 und 1958 zum Abschluß von mehr als vierzig Verträgen mannigfaltiger Art führte, sei nicht nur für die beiden Länder von großer Bedeutung, „sondern für das ganze sozialistische Lager“. Das Blatt gab dafür eine doppelte Begründung: „Erstens haben beide Länder als Vorposten des sozialistischen Lagers durch diese Zusammenarbeit die Spitze der Aggressivität des im Westen wiederhergestellten Militarismus zu brechen und seine revanchistischen Gelüste zu bändigen. Zweitens sind die beiden Länder neben der Sowjetunion die industriell am höchsten entwickelten. Länder des sozialistischen Lagers und werden durch diese Zusammenarbeit und Koordinierung ihre wirtschaftliche Stärke zugunsten aller Länder: des Friedens und Sozialismus vermehren.“

Hier ist mit vielen Worten eine Tatsache umschrieben: die wertvollste Schützenhilfe, die die DDR gegenwärtig aus dem Ostblock erhält, kommt – abgesehen von der Sowjetunion – von der Tschechoslowakei. Die propagandistische Behandlung des Jabo-Zwischenfalles, der zwei Bundeswehrpiloten in tschechoslowakischen Gewahrsam brachte, ist nur einer der vielen Beweise dafür, wie zwischen Prag und Ostberlin eine gegen Bonn gerichtete Solidarität entstanden ist. Der tschechoslowakische Botschafter in Ostberlin, Klicka, war der erste, der schon Mitte dieses Jahres – zur Zeit der Genfer Außenministerkonferenz – erklärte, seine Regierung sei bereit, beim Abschluß eines Friedensvertrages die DDR vertretend für ganz Deutschland zu betrachten.

Für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Prag und Ostberlin ist die Allianz, gegen Bonn nicht das entscheidende Motiv. Sie beruht auf den Plänen, die der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe für die einzelnen Ostblockstaaten entworfen hat. Die „industrielle Verzahnung auf der Basis von Spezialisierung und Kooperation der Produktionsprogramme“ soll immer enger werden. In diesem Jahr erreicht der Außenhandelsumsatz zwischen den beiden Ländern einen Wert von 120 Millionen Rubel. Er hat sich in den letzten zehn Jahren verfünffacht.

Diese Steigerung widerlegt nach Auffassung der Ostwirtschaftler die ohnehin angefochtene These, daß dem Warenaustausch zwischen hochindustrialisierten Staaten sehr enge Grenzen gesetzt sind. Dieser Beweis berücksichtigt freilich nicht, daß die Zentralplanung im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe den Ostblockländern den Wettbewerb untersagt und nur fest umrissene Produktionsbereiche gestattet.

Ein Beispiel für die Arbeitsteilung im Ostblock ist die Produktion von Lastkraftwagen in der DDR und in der Tschechoslowakei. Beide Länder kamen überein, daß die DDR nur die kleinen und mittleren Typen herstellt, während die Tschechoslowakei für beide Länder die Typen über 3,5 Tonnen produziert. Ein anderes Beispiel gemeinschaftlicher Planung: Rohhäute aus der Tschechoslowakei werden in Gerbereien der DDR bearbeitet und zur Schuhfabrikation zurückgeschickt; die Entlohnung besteht im „Bezug zusätzlicher Posten von Lederschuhen“. Die DDR-Presse nennt das „Doppelhilfe zweier Freunde und Nachbarn“.