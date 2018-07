In den letzten Tagen hat sich der angespannte Geldmarkt auf das Börsengeschäft dämpfend ausgewirkt. Dabei scheint es sich um die traditionelle vorweihnachtliche Pause zu handeln, die ihren Ursprung in dem erheblichen Geldbedarf findet, der stets zum Jahresende aufzutreten pflegt. Er hat zum Teil „echte“ Gründe, nicht zuletzt geht er aber auch auf die Vorbereitungen für die Jahresschlußbilanzierungen zurück, die besonders bei den Banken eine, wichtige Rolle spielen, weil sie in ihren Bilanzen aus optischen Gründen eine hohe Liquidität auszuweisen pflegen. Man kann also nicht erwarten, daß aus diesen Kreisen zur Zeit größere Wertpapierkäufe kommen werden. Und auch die privaten Anleger sind zurückhaltender geworden, wenngleich das Interesse an Wertpapieranlagen immer noch recht erheblich ist und für sie noch ansehnliche Mittel verfügbar sind. Technisch gesehen sind die Möglichkeiten für ein lebhaftes Börsengeschäft also nicht ungünstig; fraglich bleibt nur, wer die Initialzündung für eine neue Aufwärtsbewegung geben wird, die von der Bundesbank allerdings nicht ohne Sorge betrachtet würde, weil sie ein schärferes Anziehen der Kreditbremse notwendig machen könnte. Das möchte die Bundesbank naturgemäß gerne vermeiden, da der eigentliche Sparer durch einen dann zwangsläufig folgenden Kursrückgang Geld verlieren wird.

Der Bundesbank, und auch wohl den meisten anderen Kreditinstituten (einschl. Investment-Gesellschaften) wäre eine ruhige Kursentwicklung entschieden lieber. Allein schon mit Rücksicht auf den Anleihemarkt, der bei Aktienhaussen sehr leicht ins Hintertreffen gerät, weil weite Kreise der kleinen und mittleren Sparer es vorziehen, statt einer soliden Verzinsung kräftige Kursgewinne einzukassieren. Nun ist es aber so, daß mit der internationalen Börsenliberalisierung auch die Möglichkeiten inländischer Stellen verringert sind, die Börse nach der einen oder anderen Richtung entscheidend zu beeinflussen. Es genügen auch heute noch ein paar massive Auslandsaufträge, um die Kurse in Bewegung zu bringen. Das haben wir in den vergangenen Tagen bei den IG-Farben-Nachfolgern, bei Siemens und bei den Thyssen-Aktien gesehen. In den genannten Werten kam es zu Kurssteigerungen, die dann auch die anderen Märkte beeinflußten und der gesamten Börse eine vorweihnachtlich freundliche Tendenz bescherten. Sie trat zuletzt besonders bei den Bankaktien in Erscheinung, deren Kurse sich nunmehr stark den absoluten Höchstnotierungen nähern, jedenfalls fehlen nur noch 40 bis 45 Punkte. Das ist im übrigen auch bei vielen anderen Gesellschaften der Fall.

Wenn es dennoch in den Börsensälen einige Unruhe gab, dann lag es im wesentlichen an drei Dingen: 1. Was wird mit den Steuerkursen Werden die Jahresschlußkurse gleichzeitig die Grundlage für die Heranziehung zur Vermögensteuer werden oder wird in letzter Minute noch eine mildere Lösung durchgezogen werden können? Solange dies noch ungewiß ist, muß man damit rechnen, daß Großaktionäre bei einigen Gesellschaften versuchen werden, einen Druck auf die Kurse auszuüben. Das bringt natürlich Unsicherheit, zumal man nicht weiß, ob sich hinter diesem Druck nicht noch etwas anderes verbirgt, nämlich die Gefahr einer Abfindung der freien Aktionäre. Und damit wären wir schon beim zweiten Punkt. Das Gesetz über die Umwandlung von Kapitalgesellschaften hat den Großaktionären Möglichkeiten an die Hand gegeben, freie Aktionäre auszubooten. Und davon wird gerade in diesen Tagen reichen Gebrauch gemacht. Das Gesetz gilt ohne Fristbegrenzung, die Aktionäre der in Frage kommenden Gesellschaften bleiben also weiterhin im ungewissen. Immerhin können die mit dem Gesetz verbundenen steuerlichen Vorteile nur noch in diesem Jahr in Anspruch genommen werden. Das hat die Umwandlungsbeschlüsse sich jetzt häufen lassen. Dieses Tempo wird sich künftig wesentlich verlangsamen. 3. Die Dividendenerwartungen sind vielfach zu hoch gespannt. Die Beibehaltung der Dividende von 12 v. H. bei der GHH war eine unangenehme Überraschung. Hier dürften zweifellos Großaktionärsinteressen mitgespielt haben. Sehr viel mehr hat noch die Andeutung der AEG die Börse bedrückt, ebenfalls keine Dividendenerhöhung vornehmen zu wollen. Die Folge war ein merklicher Kursrückgang bei der AEG-Aktie. Der zu weit getriebene Optimismus ist – wie man sieht – gefährlich und auch kostspielig. Das müßten sich auch jene Kreise sagen, die beispielsweise bei den IG-Farben-Nachfolgern und bei den Großbanken von 16prozentigen Dividenden träumen. Es ist hier zwar nicht der Platz, mit den Börseninformationsdiensten in bezug auf Voraussagen in Wettbewerb zu treten. Nur so viel mag gesagt sein: wer bei diesen Unternehmen mit 15 v. H. für 1959 rechnet, ist vermutlich optimistisch genug. Kurt Wendt