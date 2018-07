Als die Verwaltung der Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk AG, Essen, kürzlich betonte, daß sie sich nicht veranlaßt sehe, ihre Braunkohlenbeteiligungen in Anwendung des Umwandlungsgesetzes ganz zu übernehmen, blieb die Frage einer Zusammenfassung der drei Tochtergesellschaften im rheinischen Braunkohlenrevier offen. Es könnten immerhin betriebstechnische Gründe dafür sprechen, daß das RWE seine Versorgungszechen noch straffer organisiert, zumal einerseits das Vordringen in den Tieftagebau im rheinischen Revier zwangsläufig zu gemeinsamen Projekten führt und weil andererseits alle drei Beteiligungsgesellschaften mit ihren steigenden Beiträgen für die Stromerzeugung in Zukunft noch mehr als bisher in die Absatzplanungen der Muttergesellschaft einbezogen werden. Eine mögliche Abfindung der wenigen freien Aktionäre würde bei solchen Überlegungen sicherlich kein Hindernis sein; der Anteil liegt jeweils bei 2 v. H. und darunter.

Über das vergangene Geschäftsjahr berichten die Braunkohlentöchter des RWE unterschiedlich. Zwar weisen alle drei Gesellschaften eine ansehnliche Umsatzsteigerung aus, aber die Erzeugungszahlen konnten nicht so einheitlich verbessert werden. Die Braunkohlen Industrie AG, „Zukunft“, Weisweiler, hat ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahre um 2,1 auf 104,4 Mill. DM erhöht Aber dieses Unternehmen, das dem RWE zu 98 v. H. gehört, schneidet bei einem Leistungsvergleich mit dem vorigen Jahre schlechter ab als die anderen beiden Braunkohlenbeteiligungen dieses größten westdeutschen Stromerzeugers. Die Rohkohlenförderung von „Zukunft“ fiel auf 10,4 (11,2) Mill. t, die Brikettherstellung auf 1,4 (1,5) Mill. t und die Stromerzeugung auf 1,7 (1,9) Mrd. kWh.

Die Braunkohlen- und Brikettwerke Roddergrube AG, Brühl, konnten dagegen ihren Umsatz auf 259,8 (246,8) Mill. DM ausweiten. Auch die Rohkohlenförderung stieg hier auf 36,9 (32,5) Mill. t, die Briketterzeugung auf 4,6 (4,5) Mill. t und die Stromerzeugung auf 1,26 (1,1) Mrd. kWh. In etwa das gleiche Bild zeigt sich bei der Rheinischen AG für Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation, Köln-Rheinbraun. Diese größte Braunkohlenzeche des Konzerns hat 1958 einen Umsatz von 386 (358) Mill. DM erzielt. Gleichzeitig ist die Rohkohlenförderung auf 28,7 (27,3) Mill. t und die Stromerzeugung auf 6,2 (5,9) Mrd. kWh gestiegen, während die Brikettherstellung auf 6,1 (6,5) Mill. t zurückging.

Bei dieser Beteiligung hat sich bereits im vergangenen Jahre der Trend gezeigt, der auch in Zukunft die Entwicklung der RWE-Zechen bestimmen dürfte. Die Stromerzeugung ist für die Braunkohlentöchter des RWE, das mit der Neuerwerbung Neurath mehr als 90 v. H. des rheinischen Reviers kontrolliert, begreiflicherweise interessanter als der Brikettabsatz. Da auf dem Brikettmarkt bereits die ersten Alarmzeichen einer Stagnation sichtbar werden, liegt diese Entscheidung durchaus auch im Zuge der Zeit. Zwar ist bei allen drei Gesellschaften im Berichtsjahre noch ein reibungsloser Absatz von Braunkohlenbriketts zu verzeichnen gewesen, aber im Frühjahr dieses Jahres wurde dieser Teilmarkt der festen Brennstoffe ebenfalls vom Nachfrageschwund erfaßt. In dem Geschäftsbericht von Rheinbraun wird dazu ausgeführt, daß der Brikettabsatz bei Weiteransteigen des Lebensstandards rückläufig bleiben werde. Dieser Entwicklung werden die Braunkohlengesellschaften des RWE durch die Stilllegung der älteren Brikettfabriken in den nächsten Jahren Rechnung tragen.

Die Expansion bei der Braunkohle geht damit eindeutig in die Richtung der Stromerzeugung. Der Geschäftsbericht von Rheinbraun hebt in diesem Zusammenhang die vergleichsweise niedrigen Erzeugungskosten des Braunkohlenstromes hervor und betont, daß eine Einschränkung des Kraftwerkausbaus auf Braunkohlenbasis zugunsten anderer Energieträger – gemeint dürfte hier in erster Linie die Steinkohle sein – einen Anstieg des derzeitigen Strompreisniveaus in der Bundesrepublik, das sich aus einer Mischung von Steinkohlen-, Braunkohlen- und Wasserstrompreisen ergibt, zur Folge haben würde.

Daß die Braunkohle nicht nur mit „vergleichsweise geringen Erzeugungskosten“ produziert, sondern daß demzufolge auch der Ertragsspielraum außerordentlich günstig ist, beweisen die Abschlüsse der RWE-Töchter. Die Investitionen, die bei allen drei Gesellschaften das Aktienkapital ganz erheblich überschreiten, wurden fast völlig aus den Erträgen erwirtschaftet.

Die Dividende wird bei! Zukunft auf 8,75 v. H., bei Roddergrube auf 12,5 (10) v.H. und bei Rheinbraun auf 11,25 (9) v.H. festgesetzt.

Nmn.