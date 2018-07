Inhalt Seite 1 — Das Pfund bleibt fest Seite 2 Auf einer Seite lesen

R. N., London, Ende November

Auf dem Londoner Devisenmarkt ist der seit kurzem wieder deutlich nach oben weisende Welt-Zinstrend nicht ohne Wirkungen geblieben. Den deutschen und dänischen Diskonterhöhungen folgte vor zehn Tagen die holländische; und wenn auch der Anstieg der amerikanischen Schatzwechselrate in der vergangenen Woche auf den neuen absoluten Höchststand von 4 1/2 v. H. weitgeltend durch nur kurzfristig wirkendeSondereinflüsse – insbesondere durch die achtzigtägige Unterbrechung des dortigen Stahlstreiks – verursacht worden sein mag, so hat das doch gleichfalls zum Rückruf von Geldern geführt, die aus Arbitragegründen hier in London angelegt worden waren.

Wie sehr London bereits zu einem Niedrigzins-Zentrum geworden ist, ergibt sich schon aus der Tatsache, daß von den großen ausländischen Valuten nur noch drei mit einer hiesigen Termin-Primie (von zudem nur sehr bescheidenen Ausmaßen) ausgewiesen werden. Darum neigt man in der City auch mehr und mehr der Meinung zu, die nächste Änderung der seit genau zwölf Monaten bei 4 v. H. liegenden heimischen Bankrate werde nicht weiterhin nach unten erfolgen, sondern eine Heraufsetzung bringen.

Das heißt allerdings nicht, daß eine solche Heraufsetzung schon bald erwartet wird. Wie Schatzkanzler Heathcoat Amory kürzlich bestätigte, entwickeln sich Zahlungsbilanz und Währungsreserven unverändert befriedigend; die Grundverfassung des Sterling ist nach wie vor. fest. Nach Auffassung hiesiger Händler dürften die Kurse sogar schon in Kürze wieder fühlbar anziehen, da sich jeweils im November verschiedene Saison-Einflüsse positiv bemerkbar zu machen beginnen.

Während nämlich die großen Getreide- und Tabakeinfuhren aus dem Dollarraum inzwischen meist abgerechnet sind, laufen jetzt die ersten Zahlungen aus dem Verkauf der neuen westafrikanischen Kakaoernte und der australisch-neuseeländischen Wolleschuren ein. Auch die jüngsten Zinn- und Kautschukverteuerungen werden eine steigende Pfund-Nachfrage von seiten des Auslandes zur Folge haben. Und so sollte in der Tat kaum anzunehmen sein, daß die Bank von England veranlaßt sein könnte, auf den Abfluß mobiler Fonds mit einer eiligen Anpassung der heimischen Geldsätze an den amerikanischen und kontinental-europäischen Aufwärtstrend zu reagieren.

Dies übrigens um so weniger, als eine solche nahe Diskonterhöhung einstweilen auch unter rein internen Aspekten kaum schon als angezeigt erscheint. Wenn die Konsumgüter-Nachfrage letzthin auch recht beachtliche Ausmaße erreicht hat – und die Verschuldung über Kundenkredite seit dem letztjährigen Herbst um zwei Drittel auf 784 Mill. £, d.h. auf eine Kopfquote von 180 DM geklettert ist –, so sind die Kapitalgüterindustrien doch bei weitem noch nicht wieder in ihre volle Kapazität hineingewachsen. Auch der Arbeitsmarkt hat noch Reserven, und der Regierung ist es bisher noch immer gelungen, Preise und Kosten stabil zu halten – seit nun bereits einem Jahr.

Aber die auf dem Kontinent deutlich auflebende Inflations-Neurose erweist sich indessen doch als ansteckend, und so glaubt man hier und da in der City doch bereits einen gewissen Klimawechsel zu spüren. Man verweist auf die bevorstehenden Lohnverhandlungen und den kräftig expandierenden Import, vor allem auch auf die Tatsache, daß das Volumen der Bankkredite über die vergangenen zwölf Monate hinweg um nicht weniger als 35 v. H. angewachsen ist und im Zuge des fortdauernden Aufschwunges der heimischen Wirtschaftstätigkeit weiter wachsen wird. Die wiederholten Appelle des Schatzkanzlers an die Preissenkungsbereitschaft der Industrie werden vielfach als Zeichen der Schwäche und also des mangelnden Vertrauens in die eigene Fähigkeit gedeutet, die Entwicklung auch weiterhinunter Kontrolle zu halten.