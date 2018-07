Die Verwaltung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, München, schlägt der Hauptversammlung am 18. Dezember für das Geschäftsjahr 1958/59 (30. Juni) eine auf 14 v. H. erhöhte Dividende vor. Im Vorjahr wurden 11 v. H. Dividende auf unv. 20 Mill. DM gewinnberechtigtes Aktienkapital gezahlt.

Die ao HV der NATIONAL Allgemeine Versicherungs-AG, Lübeck, faßte den Beschluß, daß Grundkapital der Gesellschaft von 3,750 auf 5 Mill. zu erhöhen durch Ausgabe von 2500 auf den Namen lautenden Aktien über je DM 500,–, eingezahlt mit je DM 340,– Die neuen Aktien sind vom 1. 1. 1960 an dividendenberechtigt Auf jede Aktie ist außer dem Einzahlungsbetrag von DM 340,–ein Aufgeld von je DM 125,– zu leisten. Die Aktien können nur mit Zustimmung der Gesellschaft auf einen anderen Eigentümer übertragen werden. Die neuen Aktien werden den alten Aktionären durch die übernehmen wie folgt zum Bezug angeboten: Auf je drei alte Aktien entfällt eine neue Aktie. Für jede Aktie sind insgesamt DM 465,–zu zahlen. Die Verwaltung glaubt, daß die Kapitalerhöhung den zuletzt ausgeschütteten Dividendensatz von 14 v. H. zu beeinflussen braucht, da infolge der Steuervergünstigung für Gewinnausschüttungen der Mehraufwand nicht so erheblich sein würde. Ob die Ertragslage der Gesellschaft einen Dividendensatz von wiederum 14 v. H. auch für 1959 zulassen wird, kann heute naturgemäß noch nicht gesagt werden. Die Verwaltung hat bei allen ihren Vorschlägen vor allem die Tatsache berücksichtigt, daß sich die Aktien zu 66 v. H. in Streubesitz befinden.

Trotz zunächst rückläufiger Absatzentwicklung konnte die Westfälische Drahtindustrie, Hamm (Westf.), im Geschäftsjahr 1958/59 (Abschluß zum 30. Juni) Erzeugung und Versand insgesamt über das Vorjahresniveau steigern. Auf Grund des Ergebnisses wird der zum 11. Dezember 1959 einberufenen Hauptversammlung eine Dividende von 4 v. H. auf die 9 Mill. DM Stammaktien vorgeschlagen (Vorjahr 4 v. H.), Satzungsgemäß werden 4 v. H. bevorrechtigte Gewinnanteile auf 1 Mill. DM Vorzugsaktien ausgeschüttet. In den ersten Monaten des Geschäftsjahres 1959/60 war die Gesellschaft gut beschäftigt. Bei den Erlösen, die lange Zeit rückläufig waren, begann sich eine leichtere Besserung durchzusetzen.

Die Girmes-Werke AG, Oedt bei Krefeld, hat beschlossen, das Grundkapital von 7878 Mill. DM um 2,122 Mill. DM auf 10,0 Mill. DM zu erhöhen. Damit hat dieses größte westdeutsche Samt- und Plüschunternehmen, das im Jahre 1956 geschaffene genehmigte Kapital von 3,94 Mill. DM mit zunächst 2,12 Mill. DM ausgenutzt. Die jetzt durchgeführte Kapitalerhöhung soll der Ausweitung von Produktion und Umsatz Rechnung tragen. Auch 1959 dürfte der Umsatz von Girmes wieder über 100 Mill. DM liegen. Die Gesellschaft hat zuletzt für 1958 eine Nettodividende von 12 v. H. (einschließlich 2 v. H. Bonus) gezahlt, was einer Bruttodividende von 16 v. H. entspricht. Die neuen Aktien, die mit voller Gewinnberechtigung für 1959 ausgestattet sind, werden zu pari begeben und den Aktionären im Verhältnis 4 zu 1 zu 100 v. H. angeboten. Börsenkurs der Girmes-Aktien: 720 v. H.

Die Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen, hat zum 7. Mal seit 1953 den Werksangehörigen, die das ganze Jahr 1959 bei ihr oder einer Tochtergesellschaft beschäftigt waren, anheimgestellt, Bayer-Aktien zu einem Vorzugskurs zu erwerben. Bezugsberechtigt sind diesmal 52 500 Belegschaftsmitglieder, d. s. 2700 mehr als im Vorjahr. Die Aktien, die von 250,– DM je Aktie im Nennwert von 100,– DM bzw. zu 275,– DM angeboten werden, sind für 1959 bereits voll dividendenberechtigt.

Der Umsatz der AEG (ohne Tochtergesellschaften) hat sich in 1958/59 (30. 9.) gegenüber dem Vorjahr von 1,313 auf 1,377 Mrd. DM erhöht. Die Zahl der Belegschaftsmitglieder blieb mit 57 700 nahezu unverändert. Einschließlich des Umsatzes der maßgeblichen Tochtergesellschaften (nach Abzug der gegenseitigen Lieferungen) beträgt der Gesamtumsatz der AEG im Berichtsjahr 2,153 Mrd. DM gegenüber 1,955 Mrd. DM im Jahr zuvor. Die Gesamtbelegschaft erhöhte sich um rund 4000 auf 109 000 Beschäftigte. Die Arbeiten am Jahresabschluß, der dem Aufsichstrat im Februar 1960 zur Feststellung vorgelegt werden wird, sind noch im Ganges es kann jedoch mit der Verteilung einer Dividende in Vorjahreshöhe (12 v. H.) gerechnet werden. Die Erhöhung des Grundkapitals und die Emission einer neuen Anleihe wird von der Verwaltung zur Zeit nicht in Erwägung gezogen.