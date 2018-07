Inhalt Seite 1 — Der General und der Staatsmann Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Fritz Ernst

Dieses Essen mit Churchill wird mich immer wie ein Alptraum verfolgen. Er hatte seinen grauen Reißverschlußanzug an und einen riesigen Mexikanerhut auf. Wir saßen zwischen den Blumenbeeten an einem kleinen Tisch, er hatte eine Fliegenklatsche in der Hand, Nach zwei Löffeln Suppe fing er an, über die Organisation der Führung im Mittelmeerraum zu sprechen: ‚Das ist ja alles ganz einfach, es gibt...‘ und dann sauste die Klatsche herunter, und eine Fliegenleiche wurde zu den anderen neben den Tisch gelegt. Wieder nahm er zwei Löffel, sagte: ‚das ist eine ganz köstliche Suppe‘, nahm noch einen Löffel, und begann wieder: ‚lch sagte ja schon, es ist alles ganz einfach, es gibt eben drei Gebiete...‘ Klatsch, wieder wurde eine Fliege getötet und wanderte auf den Friedhof. Und so ging es beinahe während des ganzen Essens, aber wir kamen nie über die ‚drei Gebiete‘ hinaus ... Das Interessante dabei war, daß es sich bei diesem Problem gar nicht um drei Gebiete’ handelte, und doch war mir klar, daß es bei seinem erschöpften Zustand ganz unmöglich war, ihm das beizubringen.“

Eine charakteristische Szene. Da sitzt der führende Stratege des Britischen Reiches, der Oberbefehlshaber des Heeres, mit dem ihm vorgesetzten Staatsmann. Der General Alan Brooke hört in diesem Gespräch, daß er zum Feldmarschall ernannt werden soll, und es ist bezeichnend für ihn, daß im rückblickenden Kommentar zu seinen Tagebüchern von dieser für ihn erfreulichen Tatsache gar nicht die Rede ist. Es geht ihm nur um die Sache, und wie schon so oft vorher und häufig nachher findet er den Mann, der die letzte Entscheidung zu treffen hat, nicht gelaunt, nicht konzentriert genug. Er findet ihn auch falsch unterrichtet. Diesmal ist Churchill erschöpft und im Schatten einer Krankheit, sonst meist überlastet und immer in Gefahr, in der Strategie nur einen Punkt und nicht die Zusammenhänge zu sehen.

Brooke ist oft genug am Ende seiner Geduld: „Ich würde beinahe alles dafür geben, ihn nicht mehr sehen zu müssen“, notiert er einmal im Tagebuch, und einem Vertrauten schreibt er: „Ich habe nur eine Sehnsucht: eine lange, lange Zeit an einem Fluß mit vielen Fischen, keine Meldungen, keine Anrufe und keine Gefahr eines Treffens mit Churchill.“ Und doch bewundert er den Mann, seine Vitalität, seine Kauzigkeit, er erkennt seine einmalige Größe an.

Für einen Strategen hält er ihn nicht (von den verbündeten Staatsoberhäuptern auch nicht Roosevelt, wohl aber Stalin); auch seien, findet er, die Kabinettssitzungen unter Attlee viel zweckmäßiger geleitet worden. Aber als es galt, am 27. Juli 1945 von dem soeben durch die Wahlen gestürzten Churchill Abschied zu nehmen, heißt es im Tagebuch: „Es war eine sehr traurige und rührende kleine Sitzung; ich sah mich nicht imstande, viel zu sagen, aus Furcht zusammenzubrechen. Er trug den Schlag wundervoll.“ Und dann wieder im Rückblick: „Immer werden mir die Jahre der Zusammenarbeit mit ihm zu den schwierigsten und angreifendsten meines Lebens gehören. Trotz alldem aber danke ich Gott, daß ich Gelegenheit hatte, neben diesem Mann zu arbeiten, und daß es mir klar wurde, daß gelegentlich doch solche Übermenschen auf der Erde existieren.“

So geht es hin und her in diesem Buch, das die Tagebücher und späteren Kommentare des jetzigen Lord Alanbrooke enthält, beides in Auswahl und verbunden durch einen die Zusammenhänge herstellenden Text des Herausgebers Arthur Bryant. Schon vor zwei Jahren war von

Arthur Bryant: „Triumph in the West 1943–1946“, Based on the Diaries and Autobiographical Notes of Field Marshall The Viscount Alanbrooke; Collins, London; 576 S., 30 S.,