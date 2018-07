F. L., Bonn, im November

In den sechs Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft verfolgen in diesen Wochen die an der Agrar- und Ernährungspolitik Interessierten mit gespannter Aufmerksamkeit das Schicksal der „Vorschläge zur Gestaltung und Durchführung der Gemeinsamen Agrarpolitik“, die vor wenigen Tagen von der EWG-Kommission gebilligt worden sind. Sie sollen demnächst dem Ministerrat der Sechs vorgelegt werden. Falls der Rat zustimmt, werden die Vorschläge Gesetz, das für alle agrarpolitischen Maßnahmen von großer Bedeutung sein wird.

In fast allen europäischen Ländern sind die landwirtschaftlichen Märkte gegenüber dem Ausland durch dirigistische Maßnahmen abgeschirmt. Weil kein Land auf diesen Dirigismus verzichten will, muß für den gemeinsamen Agrarmarkt ein einheitlicher Außenschutz geschaffen und die innere Agrarpolitik harmonisiert werden. Wenn der Ministerrat den EWG-Vorschlägen zustimmt, wurde die Befugnis zu Eingriffen in Preise und Einfuhren auf die gemeinsamen Instanzen der sechs Länder übertragen werden.

Die Vorlage der Kommission umfaßt 250 Seiten. Ihr Ziel entspricht dem des deutschen Landwirtschaftsgesetzes: der bäuerlichen Bevölkerung eine angemessene Lebenshaltung zu gewähren, die Versorgung der Verbraucher mit angemessenen Preisen sicherzustellen und die Märkte zu stabilisieren. Nur durch einen tiefgreifenden Wandel der Agrarstruktur läßt sich nach Meinung der Kommission das landwirtschaftliche Einkommen erhöhen. Dieser Strukturwandel ist zwar überall schon im Gange, muß aber in Zukunft mit einheitlichen Maßnahmen angesteuert werden. Denn die Produktions- und Absatzbedingungen werden sich durch die neuen Preis- und Marktverhältnisse im Großraummarkt nicht unerheblich ändern.

Erstmals wird jetzt beispielsweise „europaamtlich“ angekündigt, daß für den Europamarkt nicht die deutschen Getreidepreise die Richtschnur sein werden;daß die deutschen Preise vielmehr in Stufen gesenkt, die französischen und niederländischen dagegen erhöht werden sollen. Daran wird auch der Widerspruch des Deutschen Bauernverbandes nichts ändern.

Paßt eine Agrarpolitik mit so viel Dirigismus, mit so zahlreichen Grenzschleusen gegen ausländische Einfuhren in die allgemeine Politik der EWG, die in der letzten Zeit einen deutlich liberalen Charakter erkennen läßt? Wie wird die Einstellung „dritter Länder“ zu solcher Abschirmung sein? Wie wird ein Abnehmerland auf die Einfuhr landwirtschaftlicher Waren reagieren, wenn das Lieferland ihm nicht mehr „bilateral“ beim Kauf seiner Agrarprodukte entgegenkommt? Diese und viele andere Fragen sind noch durchaus offen.

Die Agrarpolitik, die üblicherweise – wenn nicht gerade die Butter- oder Fleischpreise steigen – ein Stiefkind der Kabinette ist, erhält durch die agrarpolitische Initiative der Europäischen Kommission eine Art von Schlüsselposition. So muß der Ministerrat Mitte des nächsten Jahres beschließen, um wieviel die deutschen Getreidepreise für die Ernte 1961 gesenkt werden sollen. Die EWG-Länder sollen auch von jetzt an über die Vorbereitungszeit hinaus keine langfristigen Agrarverträge mehr mit dritten Ländern schließen; sie sollen ferner ihre Strukturpolitik koordinieren, ihre Marktordnungen, ihre Einfuhren und Vorräte allmählich gegenseitig angleichen. Eine gewaltige Aufgabe! Wenn der Ministerrat, nicht die ganze Vorlage zurückweist, was unwahrscheinlich ist, beginnt im Frühjahr die Ära der „europäischen“ Agrarpolitik.