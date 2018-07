Seit uns zu Beginn der dreißiger Jahre das Glas wunder aus Jena staunen ließ, hat eine ganze Hausfrauengeneration in den hitzefesten Schüsseln, Schalen und Näpfen gekocht. Als eine deutsche Wertmarke, als Symbol der Güte deutschen Hauswesens ging dieses einzigartige Geschirr in alle Welt. Und immer noch wird „Jenaer Glas“ den Damen vieler Bonner Staatsbesuche als eine konkurrenzlose Besonderheit in den Andenkenkoffer gepackt.

Denn wenn auch sowjetische Demontage und volkseigener Diebstahl das Thüringer Werk zerstörten, wenn die Technik inzwischen auch Küche und Haushalt revolutionierte: die gläsernen Töpfe erwiesen sich gegenüber den Krisen der Zeit als ebenso „feuerfest“ wie gegenüber dem Ansturm des Neuen. Neben der Wertbeständigkeit des schönen Materials mag das wohl vor allem daran liegen, daß die Jenaer Erfindung recht eigentlich ihrer Zeit vorausgeeilt war. Was vor einem Vierteljahrhundert aus dem Rahmen fiel, fügt sich heute wie selbstverständlich dem modernen Haushalt ein.

Denn „modern“ ist das kristallklare Geschirr heute wie gestern. Obwohl sich keineswegs jeder Entwurf „spannungsfrei“ und damit hitzebeständig gestalten läßt, wurden in den letzten Jahren außerordentlich reizvolle neue Formen entwickelt. Besaß die Hausfrau früher meist nur das eine oder andere Jenaer Wunderglas als eine zusätzliche Attraktion ihrer Werkstatt, so gibt es heute eine ganze gläserne Küche. Tatsächlich setzt sich das Produkt jahrzehntelanger Erfahrung, dessen Widerstandsfähigkeit trotz leichteren Gewichts gesteigert werden konnte, immer mehr als komplettes Herdgeschirr durch.

Der Grund liegt auf der Hand: das noble Aussehen dieser „Kochtöpfe“ erlaubt es der Hausfrau guten Gewissens, sie zu servieren. Ohne das Bild ihrer Tafel zu beeinträchtigen, kann sie die Schüsseln mit den festschließenden Schalendeckeln, die gleichzeitig praktische Pfannen sind, auf den Tisch stellen. Kein anderes Material als das Glas erlaubt diese Freiheit, mit der sich die Arbeiten des Umfüllens, Abspülens und Töpfescheuerns einsparen lassen.

Eine Reihe weiterer praktischer Vorteile erleichtern der Hausfrau die Arbeit; der Kochtopfinhalt wird kontrolliert, ohne den Deckel abzunehmen; man vermeidet Gerüche und Wärmeverlust; Glas. reinigt sich leicht; das gleiche Geschirr, in dem man kocht, brät und backt, wird nicht nur zum Servieren, sondern auch zum Anrichten und als Rührschüssel benutzt.

Neben dem Hauptgeschirr aber gibt es in diesem Jahr auch noch allerlei Extravagantes. Wir sahen einen- sehr hübschen neuen Deckelkrug für Kakao oder heiße Milch auf dem Frühstückstisch – eine willkommene Ergänzung der gläsernen – Kaffeemaschine. Vor allem aber gefiel uns ein dünnwandiges, mundgeblasenes Teegeschirr, das als handwerkliche Meisterleistung ein besonders erfreuliches Beispiel für die mögliche Kultivierung des modernen Gebrauchsgegenstandes darstellt. W.