Wie falsch können doch Sprüche sein, aberwie selten werden sie angezweifelt! Zum Beispiel der Spruch, daß guter Rat teuer sei. Er ist es nicht immer.

Guter Rat kann billig sein! Mit Rahmen 1 ‚20 DM. käuflich für jedermann durch eine Papier- und Rahmenfirma.

Einszwanzig ist der Preis für Sprüche der Serie N. Die Auswahl geht von eins bis dreiunddreißig. Wer darunter nicht findet, was er als Mahnung, Trost und Ansporn über Tisch oder Bett benötigt, wird mehr Geld anlegen und aus den Serien zu 1,45 DM wählen müssen. Die teureren Sprüche sind natürlich länger.

Größere Aktivität aber liegt in der Serie N. Mehr Optimismus, mehr Stoßkraft. „Tue es gleich!“ heißt Nummer 1. ‚doppelt gibt, wer gleich gibt“ , „Das Tun allein entscheidet“ – sie sind, möchte man meinen, entbehrlich, sofern Nummer 1 beherzigt wurde.

Wer nicht mit einem einzigen Spruch an der Wand auskommen will – und wir möchte den Eindruck erwecken, so simpel dirigiert zu sein? –, muß sorgfältig auswählen und kombinieren. Es ist nicht ratsam zu „tue es gleich“ den Spruch „Erst besinn’s, dann beginn’s“ zu hängen – oder: „Der bessere Teil der Tapferkeit ist Vorsicht Das könnte verwirren. „Wem Gott ein Amt gibt, gibt er auch Verstand“ ist da geeigneter. Und wie wäre „Schweigen schadet selten“ – neben „Tue es gleich“?

Die Hersteller der „ohne Glas in Ramin-Holz naturlackiert“ gerahmten Sprüche müssen sich überlegt haben, daß geistiger Zuspruch abstrakt (und sei er auch in festem Rahmen) den Menschen nicht in allen Lagen schützen kann. Das dicke Fell ist nicht aus Geist allein gemacht. Darum sind die Sprüche auf Elefantenhaut it „gemalt“,