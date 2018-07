Inhalt Seite 1 — Historie spannend gemacht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Martin Beheim-Schwarzbach

Neu oder wiederentdeckt? Mit dieser Frage ist kein halbverschollenes Archivgeheimnis aus dem zweiten Weltkrieg gemeint, sondern ein zwei Jahrhunderte umfassender Abschnitt aus der byzantinischen Geschichte, die Frank Thiess als eine der entscheidenden Phasen im Werden des Abendlandes und Christentums erklärt und darstellt, und zwar in einem Buche, das man als eine Ergänzung seines „Romans“ „Das Reich der Dämonen“ auffassen darf:

Frank Thiess: „Die griechischen Kaiser“; Paul Zsolnay Verlag, Wien; 928 S., 10 Karten, 22,– DM.

Nannte er jenes Buch über das Griechentum und dessen aus dem Imperium Romanum entstandenes byzantinisches Reich ausdrücklich einen Roman, in welchem die Charakteristika des Riesenakteurs Byzanz ausholend, eindringlich und spannend wie in einem Roman dargestellt wurden, so beschränkt er sich in diesem zweiten Werk auf den dramatischsten Lebensabschnitt jenes Akteurs: auf die Folge von Kaisern, unter denen sich die Selbstbehauptung des griechisch-römischen Erbes gegen den Osten und der Übergang von der Antike zum Mittelalter vollzieht.

Frank Thiess schildert diese Phase vorwiegend unter politisch-militärischen Gesichtspunkten, war sie doch ein ununterbrochener Krieg oder eine ununterbrochene Folge von Kriegen, siebenjährigen, fünfzigjährigen, in denen mehr Blut und Tränen flossen als in unseren modernen Weltkriegen. Was damals vor sich ging, ist uns so gut wie unbekannt geblieben; denn wir haben uns angewöhnt, von der Völkerwanderung an immer nur die Ereignisse im Westen Europas ins Auge zu fassen, während, wie Thiess betont, gerade die Ereignisse jener Zeit um Byzanz und den Orient die Basis unserer gegenwärtigen Existenz bilden. Mag man nun diese minutiöse und erschöpfende Riesendarstellung, die Thiess bietet, eine Neu- oder eine Wiederentdeckung der historischen Forschung nennen, als umfassende Darstellung ist sie, wenn sie auch aus schon zugänglich gewesenen Quellen schöpft, gewiß als etwas Neues zu werten, eine großartige Bereicherung unserer historisierenden Literatur, die man fast der römischen Geschichte Mommsens an die Seite stellen darf, wenn sie auch dessen ehernen Stil und Guß nicht erreicht.

Obwohl spannend in jeder Zeile wie nur irgendeine Sensationsreportage, entbehrt doch das Ganze in seiner endlosen Folge von Feldzügen, Katastrophen, Siegen und Greueln nicht der Monotonie, wenn man es ohne Unterbrechung zu sich nehmen will (und dies trotz der gewissenhaft eingefügten wirtschafts- und kulturpolitischen Abschnitte), so daß sich, nicht nur für den Rezensenten, Dosierung empfiehlt. Ich habe mich daher über die Geschichte des Kaisers Herakleios hergemacht, den Thiess als einen der bedeutendsten Herrscher der Weltgeschichte ansieht: ihm fiel der Hauptteil an einer historischen Großtat zu, die nur mit den gewaltigsten der Geschichte verglichen werden kann – dem Aufbau des byzantinischen Reiches aus den Trümmern des Imperiums. Dies ist zweifellos richtig, und wir, die wir auf den Überresten von Staatsgebilden sitzen, auf deren Vergangenheit von zwei Jahrhunderten wir schon stolz sind, sollten nicht vergessen, daß das Imperium Romanum rund siebeneinhalb Jahrhunderte, das Byzantinische Reich aber deren elf bestanden und als Eckpfeiler des Abendlandes und der Christenheit gedient hat, und dies in Zeiten, deren Turbulenz und Brutalität die der unseren weit übertraf. Liest man bei Thiess die Geschichte des Kaisers Herakleios, so leuchtet einem sein Kopfschütteln ein, mit dem er unsere vollständige Ignoranz registriert.

Zur Kennzeichnung der überlegenen Betrachtungsweise Thiess’ darf ich Sätze wie diesen anführen: „Man sollte nie vergessen, daß alles, was wir Weltgeschichte nennen, eine Abbreviatur der gigantischen Masse menschlicher Leiden ist, und daß die Weltgeschichte des Überlieferten letztlich auf dem Nichtüberlieferten, ja Unsagbaren beruht, von dem wir nie etwas erfahren. Was da vor sich ging unter Menschen, von denen der Starke mit der Wucht von Tigern über den Schwächen und der Sieger über den Ohnmächtigen herfiel, wäre eigentlich allein das, was uns Nachlebende angeht. Nicht nur deshalb, weil es sich bis in unsere Tage wiederholt hat, sondern weil es den Humus der trächtigen Erde bildet, aus der dann ‚Geschichte‘ wird...“