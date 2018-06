Ein peinlicher, ein beunruhigender Vorfall: Der Bonner Korrespondent der „Neuen Zürcher Zeitung“, Dr. Luchsinger, schrieb in einem Bericht über den Godesberger Parteitag der SPD den folgenden Sitz: „Der ehemalige Komintern-Agent (er meinte Wehner) bezeichnete sich in seiner Rede, in der er für einen freiheitlichen Sozialismus plädierte, selber als ein gebranntes Kind, was viel Beachtung fand.