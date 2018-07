Inhalt Seite 1 — Neunmal Jugend von heute Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ruth Herrmann

Es vergeht kaum ein Tag, wo nicht in Zeitungen oder Zeitschriften zu lesen wäre, was für Sorgen uns jetzt die jungen Leute machen. Wenn es richtig ist, daß heranwachsende Jugend den älteren heute mehr Probleme aufgibt als früher – so ist gewiß ebenso richtig, daß auch die Erwachsenen heute der Jugend mehr Kummer machen als unsere Eltern uns.

Versuche ich, mir vorzustellen, ich selbst wäre jetzt zwanzig, und wage ich, so verjüngt, einen Blick nach gegenüber, auf die Erwachsenen zu werfen – ich sehe sie als feste Phalanx dort stehen und höre sie im Chor uns kritisieren. Und nur wenn einzelne Stimmen sich dort abheben, Stimmen, denen es augenblicksweise gelingt, den Sprechchor zu übertönen, der uns Teenagers und Twens, uns Teddy-Boys und Halbstarke verdonnert – horche ich auf, etwas müde und gelangweilt zwar, aber ich höre doch hin. Es könnte ja sein, daß jemand seine Stimme erhebt, um uns etwas herüberzurufen, das wir als Hilfsangebot erkennen könnten.

Eine solche Stimme ist die Barbara Bondys, die einen Band mit Berichten über die Situation der Jugendlichen heute geschrieben hat:

Barbara Bondy: „Gefährliche Jahre, Neun Berichte“; Isar Verlag, München; 228 S., 12,80 DM.

Die Autorin hat sich bei einem Stoff, der, will sie nicht unklaren Gefühlen oder gängigen Vorurteilen verfallen, hart an den Tatsachen bleiben muß, nicht auf ihre Phantasie verlassen: „Die Geschichten entstammen nicht dem Nährboden einer farbigen Phantasie, sondern dem dürren Amtsdeutsch in verschiedenfarbigen Aktendeckeln und dem bewegten Grund verzweifelter und banaler Gespräche. Hier wurden Muster aus dem Stoff geschnitten, aus dem unsere gegenwärtige Wirklichkeit gemacht ist. Fetzen und Fragmente, die die Struktur und Qualität dieses Stoffes bezeugen. Es wäre besser und beruhigender, wenn sie erfunden und nicht vorgefunden worden wären.“

Richter und Staatsanwälte erleben es immer wieder, daß Autoren und Komponisten zu ihnen sagen: „Sie sitzen doch an der Quelle. Was in den Akten steht, was in den Gerichtssälen vorgeht, das müssen die Stoffe sein, die die moderne Kunst braucht. Haben Sie kürzlich etwas erlebt, das mir Stoff für Roman oder Erzählung geben könnte, für das Libretto einer Oper?“ – Sehr selten aber sind „Fälle“ auch Bücher. Der Gärungsprozeß vom einzelnen Fall zum typischen Ereignis der Literatur ist nicht entbehrlich.