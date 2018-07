Inhalt Seite 1 — Prämiensparen mit Versicherungsschutz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Jahresende rückt näher, meine verehrten Leser, und deshalb müssen wir uns wieder überlegen, ob wir von allen Möglichkeiten, Steuern zu sparen, voll Gebrauch gemacht haben. Ich glaube, daß es Ihnen nur angenehm sein kann, wem wir uns über dieses Thema in diesem Jahr frühzeitig unterhalten. Das erleichtert Ihre Dispositionen, für die Sie gegebenenfalls einen Teil Ihrer Weihnachtsgratifikation mit heranziehen können. Heute wollen wir uns mit einer verhältnismäßig jungen Sparform befassen, nämlich mit dem prämienbegünstigten Sparen, das mit einem Versicherungsschutz gekoppelt ist. Bisher haben nur wenige deutsche Kreditinstitute diese Sparform in ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen. Wenn wir uns über diese Neuheit unterhalten, müssen Sie wissen, meine verehrten Leser, daß ich bei meinen Rechnungen, soweit sie den Versicherungsschutz betreffen, die Konditionen der Vereinsbank in Hamburg, die in diesem Falle mit der „Albingia“ Lebensversicherungs-AG, Hamburg, zusammenarbeitet, zugrunde gelegt habe.

Nach dem Spar-Prämiengesetz vom Mai dieses Jahres erhalten die Sparer eine steuerfreie Prämie von 20 v. H. auf die Sparleistungen (bis zu einer gestaffelten Höchstgrenze) vergütet. Voraussetzung ist dabei, daß sich der Sparer verpflichtet, das Guthaben für mindestens fünf Jahre festzulegen. Hier muß für Sie infolgedessen die erste Überlegung einsetzen: Kann ich mir es leisten, einen Teil meiner Ersparnisse für eine so lange Zeit zu blockieren, um einen jährlichen Zinszuschuß von 4 v. H. zu erhalten? Diese Frage muß jeder einzelne von Ihnen nach seinen finanziellen Verhältnissen selbst beantworten. Frage 2: Ist es überhaupt zu verantworten, über einen so langen Zeitraum zu disponieren? Wer die Frage bejaht, muß sicher sein, daß in den nächsten fünf Jahren eine Währungs- und Wirtschaftspolitik betrieben wird, welche die Kaufkraft der DM so gut wie möglich schützt. Wer hier glaubt, Zweifel haben zu müssen, dem sei gesagt, daß er sich jederzeit seine Ersparnisse zurückzahlen lassen kann, allerdings kommt er dann nicht in den Genuß der Sparprämie. Also ein Risiko besteht von dieser Seite kaum. Aber das nur vorweg...

Bei dem Prämienbegünstigten Sparen, mit Versicherungsschutz muß einmal ein prämienbegünstigter Sparvertrag mit festgelegten Sparraten abgeschlossen werden und außerdem ein Versicherungs-Sparvertrag. Dabei erstreckt sich der Versicherungsschutz auf die Differenz zwischen der Vertragssumme und den von dem Sparer während der Dauer von fünf Jahren monatlich und vierteljährlich bereits geleisteten Sparraten. Durch den Versicherungsschutz wird die Vertragssumme auf jeden Fall ausgezahlt, auch wenn der Sparer nach Zahlung nur einer Rate sterben sollte. Bei Unfall-Tod wird nicht nur die Differenz zwischen Sparleistungen und Vertragssumme ausgezahlt, soidern darüber hinaus nöch einmal die volle Vertragssumme. Versicherungsfähig sind alle gesunden Personen bis zum 65. Lebensjahr, ohne daß es einer ärztlichen Untersuchung bedarf. Die Versicherungsanträge werden an den Bankschaltern abgegeben.

Für den Versicherungsschutz muß eine Prämie gezahlt werden, die neben der monatlichen bzw. vierteljährlichen Sparrate fällig wird. Allerdings ist sie nur in den ersten drei Jahren zu leisten. Die letzten beiden Jahre sind Versicherungsbeitragsfrei. Die Versicherungsbeiträge sind, wie unsere Aufstellung zeigt, relativ gering und liegen unter den Zinsen, die der Sparer im Laufe der Zeit auf seine Sparbeiträge von der Bank erhält. Wenn Sie, meine verehrten Leser, also einen Vertrag abschließen, finanzieren Sie mit einem Teil Ihrer Zinsen Ihren Versicherungsschutz und erhalten außerdem noch die steuerfreie Sparprämie.

Nehmen wir ein praktisches Beispiel: Sie gehören „steuerrechtlich“ in die Gruppe „kinderlose Ehegatten, Ehegatten und Alleinstehende mit ein oder zwei Kindern unter 18 Jahren, Alleinstehende über 50 Jahre.“ Dann beträgt für Sie die höchstmögliche Steuerprämie 240 DM pro Jahr, sie setzt eine jährliche Sparleistung von 1200 DM voraus. Beginnen Sie mit dem Zahlen der Sparraten im November oder Dezember 1959, dann endet die Festlegungsfrist am 1. Juli 1965. Ihr Sparplan sieht dann so aus:

Die Zinseinnahmen betragen in dieser Zeit nach den heutigen Sätzen 971,60, dazu kommt die Sparprämie von 1200,– DM.

Nun kommt der Versicherungsschutz. Er kann nur gewährt werden bei Sparverträgen mit festgelegten Sparraten, also nicht bei Abschluß „allgemeiner Sparverträge“, bei denen die gesamte Sparsumme auf einmal geleistet wird. Bleiben wir bei unserem Beispiel: