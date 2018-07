Inhalt Seite 1 — Taxi-Krieg an der Alster Seite 2 Auf einer Seite lesen

DK-Hamburg

In Hamburg gibt es neunzehnhundert Taxen. Bei gutem Wetter, wenn nichts los ist, sind das zu viele. Wenn’s regnet und die Theater beginnen (und das vielleicht auch noch an einem Sonnabend), sind es zu wenige. Irgendeine Möglichkeit, vom „Taxenproblem“ zu sprechen, gibt es hier unter allen Umständen.

Seit einem Monat sind zu den gewöhnlichen noch neue Umstände gekommen. Sie haben dazu geführt, daß die Hamburger seit zwei Wochen ein Taxi bestellen können, ohne daß sie die Anfahrt zu ihrem Hause bezahlen müssen. Bestellte man früher einen Wagen über den Autoruf, und kam er vom nächsten Halteplatz, war die Taxe schon zu Lasten des Fahrgastes gelaufen. Auf dem Taxameter standen 1,10 DM oder mehr. Für achtzig Pfennige Grundgebühr besteigen die Hamburger also jetzt einen Wagen, auch wenn sie ihn extra bestellt haben.

Das ist eine überraschende Neuerung, besonders da die Fahrgäste seit Jahren, sprachen sie mit den Fahrern über das Taxengewerbe, hatten hören können, daß die Sonne des Wohlstandes jedermann bescheine – nur die Taxenleute nicht. Alles sei von Jahr zu Jahr teurer geworden, so sagten diese, nur mit der Taxe könne man noch immer für denselben Preis fahren wie vor Jahren.

Zweifellos ist das richtig. Allerdings sieht es nicht ganz so traurig aus, bedenkt man, daß im Jahre 1953 eine Taxe durchschnittlich in einer Schicht zehn Fahrten zu drei Mark machte, während sie 1959 achtzehn Fahrten macht. Die Einnahmen haben sich also wesentlich erhöht. Der Fahrgast freilich zahlt ebensoviel wie 1953. Eine ideale Art von Steigerung möchte man denken, bei der ein Kaufmann seine Einnahmen um 80 v. H. erhöhen kann, ohne seine Kunden mit höherem Preis zu belasten ...

Trotzdem wollten die Hamburger Taxenunternehmer seit langem ihre Preise erhöhen. Und nun zwangen sie harte Tatsachen zum Gegenteil. Schuld ist Herr Finkler. Dieser Unternehmer, der sein Geschäft 1953 mit einem einzigen Wagen begann, 1954 sechs und 1958 schon siebzig Wagen hatte, war auf den Gedanken gekommen, den Hamburger Taxenbetrieb zu modernisieren. Waren bisher die Wagen genötigt gewesen, nach jeder Fahrt wieder zu einer der 72 Rufsäulen zurückzukehren – also leer zu fahren, wenn ihnen nicht ein „Anläufer“ begegnete –, so konnten die Wagen des Unternehmers Finkler sich unnötige Leerfahrten sparen: sie waren mit Funk ausgerüstet. Finkler gründete die Funktaxi-GmbH. Bis dahin hatte es nur die Autoruf-Nummer des Berufsverbandes gegeben.

Schon das war nicht geeignet, die Konkurrenten der Funktaxi-GmbH zu freuen. Was ihnen aber wirklich zu schaffen machte, war die „freie Anfahrt“ der über Funk gerufenen Wagen. „Für Funktaxen, die der Anruf irgendwo – unter Umständen ziemlich weit vom Haus des Kunden – erreicht, kann man unmöglich die Anfahrt berechnen“, sagt Herr Finkler.