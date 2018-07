Es ist jedes Jahr dieselbe Plage: Was schenken wir zu Weihnachten? Was schenken wir jenen, von denen wir nicht wissen, was sie noch brauchen können? Und jenen vor allem, von denen wir genau wissen, daß sie schon alles haben?

Unser Vorschlag ist nicht ganz selbstlos;hinwiederum mangelt es ihm auch nicht an Altruismus, Wie wär’s mit einem Geschenkabonnement der ZEIT – für Menschen, deren Wünsche Sie nicht kennen, und für Leute, die schon alles haben?