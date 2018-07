Durch den Besuch des Bundeskanzlers in London ist eine Klärung des deutsch-englischen Verhältnisses angebahnt worden. Adenauer und Macmillan einigten sich grundsätzlich über die Themen einer Gipfelkonferenz.

Bis zu einer westlichen Einigung über die Details ist es aber wohl noch ein weiter Weg.

In Stockholm paraphierten die „Äußeren Sieben“ – England, Schweden, Norwegen, Dänemark, Österreich, die Schweiz Und Portugal – den Vertrag über die Schaffung einer Europäischen Freihandelszone.

In einem Kommuniqué teilten die Sieben mit, sie betrachteten den Vertrag nur „als Schritt in Richtung auf eine Einigung mit den übrigen Mitgliedstaaten der OEEC – vor allen Dingen also mit den sechs EWG-Ländern. Den Auftrag, eine solche Einigung herbeizuführen, hat der Bundestag der Bundesregierung schon bei der Ratifizierung der EWG-Verträge erteilt. Wird der Kanzler daran denken, wenn er Anfang Dezember zu de Gaulle fährt!

Die provisorische Algerische; Regierung hat fünf ihrer Politiker, die seit drei Jahren in französischer Haft sind, als Bevollmächtigte für Verhandlungen über einen Waffenstillstand mit den Franzosen benannt. Staatspräsident de Gaulle hat diesen Vorschlag abgelehnt.

Prestigeforderungen auf der einen Seite, Prestigerücksichten auf der anderen – der Krieg in Algerien geht weiter.