... daß nach dem Urban-Krankenhaus nun auch das Rudolf-Virchow-Krankenhaus in Westberlin seinen Patienten zur Mittagsmahlzeit eine Auswahl von drei Gerichten bietet.

... daß die südbadische Verkehrswacht durch besondere Vertrauensleute den Verkehr an den Bahnübergängen ihres Bereichs überwachen lassen und auf Grund der Beobachtungsergebnisse Vorschläge zur Verhütung von Unfällen an Bahnübergängen machen will. Die Verkehrswacht des Kreises Waldshut hat vorgeschlagen, das „Haft“ auf den Stoppschildern durch das international gebräuchliche „Stop“ zu ersetzen.

... daß die Alliierten in Westberlin bis Anfang 1961 sämtliche von ihnen requirierten Wohnungen und Grundstöcke freigeben wollen.