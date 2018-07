Seit den kräftigen Rückschlägen auf dem Aktienmarkt im Frühherbst dieses Jahres hat sich das Kursniveau wieder kräftig gehoben. Die Aufwärtsbewegung ist allerdings sehr langsam gewesen und ist unter teilweise recht wesentlichen Schwankungen vor sich gegangen. Börsianer haben deshalb das Wort von der „schleichenden Hausse“ geprägt. In den letzten Novembertagen war allerdings von einer hausseartigen Tendenz keine Rede. Der Monatsultimo, der Steuertermin und das Jahresende mit seinem erhöhten Geldbedarf führten zu einer Stagnation im Börsengeschäft, die um so deutlicher zum Ausdruck kam, als auch das Ausland mit Käufen zurückhaltend war. Die in der Mehrzahl weichenden Kurse machten dann auch jene Aktienbesitzer nervös, die ihr Heil in der kurzfristigen Spekulation sehen und sich jetzt „à la baisse legten“, d. h. sie verkauften einen Teil ihrer Papiere in der Hoffnung, sie im Laufe des Dezembers billiger zurückerwerben zu können. Solche Manipulationen sind allerdings nur dann von Erfolg begleitet, wenn die Kurse starke Veränderungen aufweisen, denn ein Teil der Schwankungen, selbst, wenn sie „planmäßig“ für den Spekulierenden verlaufen, gehen für die Bankspesen usw. „drauf“. Bei normalen Schwankungen, wie wir sie gegenwärtig erleben, ist es sehr schwer, aus kurzfristigen Spekulationen Nutzen zu ziehen. Meist lohnen sie den beträchtlichen Einsatz (hohe Kurse – hohe Spesen) nicht.

Die große Frage, die zur Zeit in den Börsensälen diskutiert wird, heißt: Was geschieht nach der Jahreswende? Was macht das Publikum mit den Weihnachtsgratifikationen, die in diesem Jahr auf rund 3 Mrd. DM geschätzt werden? Es besteht eigentlich keine Meinungsverschiedenheit darüber, daß der Wertpapiermarkt von der im Januar wieder größeren Liquidität profitieren wird. Auf Grund dieser Erwartung nahmen einige Leute an den vergangenen schwächeren Börsentagen recht beachtliche Aktienbeträge auf. Es wird also nach jeder Seite spekuliert.

Das gilt im übrigen auch in bezug auf die langfristige Börsenentwicklung. Auch hier stehen sich zwei Meinungen gegenüber. Nach der einen werden der im Frühjahr günstige Konjunkturverlauf sowie eine wachsende Sparneigung zu weiter steigenden Aktienkursen, ja zu einer neuen Hausse, führen. Die andere Gruppe sieht den Konjunkturaufschwung ebenfalls, aber für sie gibt es keinen Zweifel darüber, daß die Bundesbank dann gezwungen sein wird, die Mindestreserven erneut anzuheben. Das muß sich – so wird gesagt – zwangsläufig negativ auf die Kursentwicklung auswirken. Ob das tatsächlich der Fall sein wird, läßt sich heute noch nicht übersehen, denn bei einer massierten Preis- und Lohnerhöhungswelle, die ja die Bundesbank zu neuen Kreditrestriktionen herausfordern würde, gewinnen gleichzeitig für die Anleger Erwägungen an Gewicht, die in einer stärkeren Substanzbindung gipfeln.

Die auch noch nach der Jahreswende an den deutschen vorhandenen Unsicherheitsfaktoren haben das Interesse an ausländischen Aktien wachsen lassen. Dabei finden die französischen Werte besonderes Interesse. Obgleich diese Papiere bereits eine kräftige Aufwärtsbewegung hinter sich haben, sieht man in ihnen noch beträchtliche Chancen. (Siehe unseren Bericht über die Pariser Börse.) Amerikanische Aktien werden nur mit Vorsicht angefaßt, solange die Aussicht besteht, daß der Stahlarbeiterstreik im kommenden Januar wieder aufleben kann. Kurt Wendt