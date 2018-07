Bundesbankpräsident Blessing wies in seiner großen Essener Rede darauf hin, es sei möglich, daß als Folge des angehobenen innerdeutschen Zinsniveaus die deutschen Banken Teile ihrer Geldanlagen im Ausland zurückrufen werden. Tatsächlich haben sich seit der Diskonterhöhung vom 23. Oktober die Devisenzugänge bei der Bundesbank bis zum 23. November – das heißt, dem Tage des letzten Bundesbankausweises – um rund 800 Millionen DM erhöht. Wahrscheinlich wird bis zum Ende des Jahres. noch ein weiterer Rückfluß stattfinden. Zu einem großen Teil haben nämlich die Banken ihre Auslandsguthaben so disponiert, daß sie noch vor Jahresende fällig werden. Da es sich insgesamt um sehr umfangreiche Beträge handelt – im Zeitpunkt der Diskonterhöhung schätzte man die Auslandsguthaben der deutschen Banken auf über 3 1/2 Mrd. DM –, kann also von der Zahlungsbilanzseite her noch in diesem Jahr in größerem Umfange Liquidität in den inneren Kreislauf einfließen.

In den zurückliegenden Wochen haben diese Rückflüsse zu keiner Liquidisierung der Wirtschaft gebührt, da die einschränkenden Faktoren größer waren. Durch die Offenmarkt-Operationen der Notenbank und durch die Erhöhung: der Mindestreserven wurden größere Beträge währungspolitisch stillgelegt. Das hat die Rückflüsse neutralisiert. Seit Anfang November ist denn auch der Geldmarkt sehr fest. Tagesgeld lag bisher laufend bei oder sogar etwas über der Bankrate. Dies weist darauf hin, daß ein Liquiditätsüberhang bei den deutschen Geschäftsbanken im gegenwärtigen Augenblick nicht besteht.

Daher ist das Interesse am Geldexport zur Zeit auch gering. Die Zinssätze, die am deutschen Geldmarkt gezahlt. werden, liegen über dem, was Geldanlagen in New York bringen. Zwar verzinsen sich Treasury bills mit einer Laufzeit von drei Monaten in New York zur Zeit mit etwa 4 1/4 v. H., bei einer Laufzeit von sechs Monaten bringen sie sogar ca. 4 5/8 v. H. Das ist nicht unerheblich mehr als das, was für U-Schätze des Bundes aus der Mobilisierung mit dreimonatiger Laufzeit gilt. Bei ihnen beträgt der Abgabesatz 3 5/8, bei halbjährigen U-Schätzen 3 7/8 v. H. Aber dieses Angebot der Notenbank ist zur Zeit nicht attraktiv. Am offenen Geldmarkt lassen sich Sätze erreichen, die selbst über denen von New York liegen.

Das kann sich naturgemäß schnell ändern, wenn im Laufe des Dezember größere Beträge zurückkommen sollten. Dies gilt um so mehr, als vor dem Ultimo erfahrungsgemäß auch sehr große Posten an Schatzanweisungen und U-Schätzen aus der Mobilisierung fällig werden. Die Dispositionen der Geschäftsbanken sind nun einmal so getroffen, daß im Dezember, der schon immer besonders schwierig ist, Geld zu ihnen zurückkommt. Im allgemeinen rechnet man bei den Geschäftsbanken daher auch nicht damit, daß über diese Mittel vor dem Ultimo noch langfristig disponiert wird. Bilanzoptische Gründe vor allem sprechen dafür, zum Jahresende eine gute Liquidität auszuweisen.

Im großen und ganzen wird deshalb in den nächsten Wochen nicht viel passieren; sollte wirklich ein echter Liquiditätsüberhang entstehen, dann werden entsprechende Gelder im Ausland angelegt werden, weil dann die New Yorker Sätze wieder attraktiv werden, zumal die Bundesbank keinen Report mehr berechnet, sondern für über den Jahresültimo hinausreichende Geldexportgeschäfte heute bis zu sechs Monaten die Kurssicherung kostenlos vornimmt. Die Geschäftsbanken kommen also in den Genuß der vollen Zinsspanne zwischen New York und der Bundesrepublik.

Im neuen Jahr wird sich die Situation aber ändern. Erfahrungsgemäß sind die Banken im Januar flüssig. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß die sich im Augenblick verlaufende Liquiditätswelle wieder auf uns zukommt. Prophezeien oder gar errechnen läßt sich dies natürlich nicht. Dafür ist unsere kredit- und währungspolitische Situation viel zu undurchsichtig, Kommt es aber bei den Geschäftsbanken zu einem Liquiditätsüberhang und sollte dieser der Notenbank aus konjunkturellen Überlegungen heraus unangenehm werden – auch das weiß vorausschauend niemand zu sagen –, dann hätte sie die Mittel in der Hand, mit diesen Problemen fertig zu werden.

Die Notenbank kann den Geldexport noch stärker fördern, als sie dies im Augenblick schon tut. Warum soll sie z.B. nicht auch einen Report bezahlen, durch den die Zinsspanne in gleicher Weise erhöht wird, wie sie in den zurückliegenden Monaten mittels des Deports verkleinert wurde? Möglicherweise aber wird dies gar nicht notwendig werden, weil dann auch am deutschen Geldmarkt die extrem hohen Sätze des Augenblicks zurückgehen werden. Im Hintergrund aber steht für den Notfall nach wie vor das schwere Geschütz einer eventuellen weiteren Mindestreserveerhöhung. Mit ihm kann den Banken unmittelbar Liquidität entzogen werden. Dabei würden dann schwierige Probleme aufkommen. Die Geschäftsbanken werden möglicherweise erneut darauf hinweisen, daß man ihnen nicht alleine die Last einer allgemeinwirtschaftlich notwendig gewordenen Maßnahme auflegen darf. Die letzte Habenzinsenregelung aber zeigt, daß sich über die Gestaltung der Zinsspanne der Rentabilitätsverlust, den die Banken erleiden, wenn sie hohe Millionenbeträge zinslos bei der Notenbank stillegen müssen, auf die Schultern der Wirtschaft und der Bevölkerung weiterwälzen läßt. W. Ringleb