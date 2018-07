Inhalt Seite 1 — Bücher für Mädchen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Sybil Gräfin Schönfeldt

Der Roman für junge Mädchen hat – grob verallgemeinert – nur zwei Themen: Liebe und Bewährung im Alltag der Erwachsenen.

Das Thema Nummer eins, Liebe, wird variiert in dem Buch von

Cili Wethekam: „Junge Wege kreuzen sich“; Herold-Verlag, Stuttgart; 184 S., 7,80 DM.

Pieps, die Heldin, erlebt die Liebe in allen Abstufungen vom Flirt über kameradschaftliche Zuneigung bis zum echten, opferbereiten Gefühl. Ort einer so vorbildlichen Handlung ist ein Internat an der Loire, wo Jungen und Mädchen aus allen europäischen Ländern leben. Pieps lernt in dieser internationalen Umgebung die Eigenheiten anderer Nationen kennen, sie lernt Verzichte und Kompromisse zu ertragen, und zum Schluß erwartet sie die Liebe des richtigen Mannes. Eine Geschichte, die nach altem Brauch lehrreich und zugleich unterhaltend ist, dazu phantasievoll und warmherzig erzählt. Sie wäre noch hübscher, wenn die Autorin ihrer Mädchen-Heldin Sätze wie diese ersparte: „Vielleicht ist man viel geborgener, als man in seiner Lebensangst denkt.“ Oder: „Man könnte so viel von ihr lernen ... das Geheimnis, Frau zu sein.“

Die Bewährung im härtesten Sinn ist der Gegenstand eines Buches von

Lisa Heiss: „Das Kopftuch mit den roten Tupfen“; Union Verlag, Stuttgart; 200 S., 4,50 DM.