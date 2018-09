Inhalt Seite 1 — Depesche aus Ems: Politiker in Sicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bad Ems, im Dezember

Unlängst reiste einer der bekannteren Abgeordneten des Deutschen Bundestages nach Ems zur Kur. Zwar: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, und wenn ein Parlamentarier sich heiser geredet hat, schreit noch nicht gleich das ganze Bundeshaus nach Emser Pastillen. Aber setzen wir einmal den Fall, es reisten – wofür es Anzeichen gibt – in diesem Winter und vor allem im Frühjahr, wenn das Lahntal ein einziges Blütenmeer ist, immer mehr Prominente nach Ems und erneuerten damit den noch immer glänzenden Weltruhm des Bades: Was würden sie vorfinden?

Zunächst das Historische. Hier, so würde der aus Bonn oder Hamburg oder Berlin kommende Kurgast sich sagen, haben schon die Altvorderen Geschichte gemacht. Hier im „Kaiserflügel“ des Kurhauses, wo man mir heute die „Brunnenglasmarke“ (gegen Entrichtung einer geringen Gebühr für das Aufbewahren und Reinigen meines Trinkgefäßes) aushändigte, haben einst Seine Kaiserliche Hoheit Prinz Friedrich – aber lassen wir das; derlei Erinnerungen sind wohl einem Volksvertreter im demokratischen Deutschland weniger dienlich. Immerhin: Drüben auf der anderen Lahnseite, deren Architektur von Schloß Balmoral und der zwiebeltürmigen Russischen Kirche beherrscht wird, sind wir vor einigen Stunden ganz bescheiden und bürgerlich mit einem Eisenbahnzug angekommen. Der sogenannte „Hauptbahnhof“ dürfte sich seit Bismarcks Zeiten kaum verändert haben: Auch vermittels Gas- oder Kerzenbeleuchtung wäre die Schalterhalle kaum ungenügender erhellt, als sie es tatsächlich ist. Zu erwarten, daß der mit allerhand Journalen gespickte Zeitungskiosk etwa einen Reiseführer oder Stadtplan von Ems vorrätig hielte, wäre vermessen.

Aber zurück aufs rechte Lahnufer: Der Brücke gegenüber erhebt sich ein recht stattlicher Fachwerkbau, in dessen Untergeschoß sich mehrere kleine Läden zusammendrängen; das wirkt gemütlich und gediegen. Das „Café Wien“, eines der drei renommierten Kaffeehäuser des Städtchens, an die man’sich in Ermangelung jeglichen Nachtlebens halten muß, wird gerade umgebaut. Vielleicht zieht dann wirklich das zwanzigste Jahrhundert ein.

*

Dann das wirklich Moderne: Es verbirgt sich hinter der wilhelminischen Fassade. „Das Staatsbad hat die modernsten Kur- und Badeeinrichtungen“, behauptet der Prospekt. Und in der Tat: Katarrhalische Erkrankungen, Bronchialasthma, Lungenemphysem, Herz- und Kreislaufschäden kann man nicht mehr mit den Methoden von 1870 kurieren. Die Ionisations-Klimakammer ist eine technische Spitzenleistung, nicht weniger eindrucksvoll als eine Druckkabine für Raketenpiloten. Aber auch die gewöhnliche Thermalwasser-Badekabine und die Wanne, in der man sich einer Unterwasser-Strahlmassage aussetzen kann, vereinen technische Vollkommenheit mit bemerkenswerter ästhetischer Wirkung; selbst der Gesunde wünscht sich auf dieses Kachel-Schachbrett. Die bemerkenswerten Lichteffekte des großen Thermalschwimmbeckens könnten einem modernen Bühnenbildner manche Anregung geben. Anscheinend ist es der Staatlichen Kurverwaltung in den letzten Jahren nicht auf ein paar Millionen Mark mehr oder weniger angekommen, als sie diese Einrichtungen schuf. Von außen sieht man das dem Kurmittelhaus nicht an.

Nochmals: das Historische. Der gebildete, der politisch denkende Kurgast schlürft sein Emser Kränchen nicht, ohne daran zu denken, daß Graf Benedetti es einst gewagt hatte, den preußischen Monarchen „auf offener Brunnenpromenade“ in diplomatische Gespräche zu verwickeln, obwohl Wilhelm keinen Herrn vom Auswärtigen Amt bei sich hatte, also sachkundigen Beistandes entbehrte. Möge sich dergleichen nicht wiederholen, denkt der politisch wache Kurgast. Und er überlegt sich, wie er wohl die „Emser Depesche“ formuliert hätte. Vorsichtiger auf alle Fälle.