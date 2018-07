Inhalt Seite 1 — Der Fall Müller Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Petra Michaely

An einem Dienstag um 8.05 Uhr ließ der Beamte Egon Müller seinem Vorgesetzten melden, er habe keine Beschäftigung mehr. Was zu erledigen war, hatte er erledigt, was zu registrieren war, registriert, was zu ordnen war, geordnet. Seit Montag, 15.55 Uhr, war er das, was in anderen Berufen arbeitslos heißt. Es wäre gewiß nicht gleich aufgefallen. Aber Egon Müller, dieser Pedant, meldete es.

Sein Vorgesetzter – er wurde bei einer Brückeneinweihung als Vertreter seines Amtes dringend gebraucht – verschob die Unterredung auf den Nachmittag.

Müller war das nicht weiter peinlich. Als Berufsbeamter war er gewohnt, Entscheidungen langsam reifen zu sehen. Zum Zeitvertreib besah er noch einmal die Akte Aachen bis Bizeps, ob sich – irren ist menschlich – kein unbearbeiteter Vorgang darin finden lasse. Den Nachmittag verbrachte er im Vorzimmersessel seines Vorgesetzten, vergebens, weil die Grundsteinlegung eines Sportlerheimes alle verfügbaren Amtsvorstände beanspruchte.

Aber am Mittwoch um zehn ließ man ihn rufen. (Müller hatte inzwischen beflissen die Akte Bottich bis Dackel überprüft; sein Vorgesetzter hatte inzwischen die Personalakte Müller überprüft.) Und er vernahm, was er hätte wissen müssen: daß jede Tätigkeit, auch die Untätigkeit, der schriftlichen Darlegung bedürfe.

Also beschrieb Egon Müller siebzehneinhalb Seiten lang seine Überflüssigkeit. Trotzdem – den Vorgesetzten überzeugte er damit nicht. Der „wies auf Nachzügler und Reklamationen hin. Müller antwortete mit einem zweiten Bericht, dann, nach weiteren Bedenken und weiterem Nachdenken, mit einer ergänzenden Stellungnahme, endlich mit einem Nachtrag zur ergänzenden Stellungnahme.

Sinn all dieser Schreiben war der Nachweis, Kollege Schmidt könne durch etwas Rationalisierung alles noch Anfallende, Müller Betreffende, bei seiner normalen Arbeit miterledigen.