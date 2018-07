Das amerikanische Heer hat seine Sorgen. Die Ausrüstung der Infanteristen ist veraltet und einer Modernisierung äußerst bedürftig. Schon Armee-General Maxwell Taylor hat sich bemüht, hier einen Wandel zu schaffen – umsonst. Verbittert über seinen Mißerfolg hat er unlängst schließlich abgedankt. Nun schlägt sich General Lyman Lemnitzer, sein Nachfolger, mit dem gleichen Problem herum: Die Technik stürmt mit Riesenschritten voran, die amerikanischen Infanteristen aber stecken noch immer in den Pantherjäger-Schuhen des zweiten Weltkrieges.

Um seiner Sache mehr Popularität zu verleihen, sprach General Lemnitzer kürzlich im New Yorker Sheraton Park Hotel vor einem fachkundigen Publikum, während im Foyer ein Soldat in der angestrebten Zukunftsausrüstung aufmarschierte.

Er trug einen kugelsicheren Kampfanzug aus Spezialstoff, der gegen Handfeuerwaffen schützt und bis zu einem gewissen Grad sogar die Hitzewelle von Atomexplosionen abfangen könnte. Eine Gesichtsmaske mit Mund- und Nasenschlitz zum gleichen Zweck, darin eingearbeitet eine – Spezialbrille mit Infrarot-Gläsern; sie soll es dem Mann ermöglichen, in stockfinsterer Nacht Gegenstände zu sehen, die Infrarot-Strahlen aussenden (Wärmestrahlen), also auch Menschen. Da war ferner ein Infrarot-Fernglas, mit dem das nächtliche Blickfeld kolossal erweitert wird, schließlich auch eine Art Tarnkappe, ein Gerät, das die eigene Infrarot – Ausstrahlung dem Gegner unsichtbar macht. Im Helm gibt es einen kleinen Sender und Empfänger, der den Soldaten ständig mit seiner Befehlsstelle in Verbindung hält. Auf dem Rücken trägt er zwei gummiknüppelartige Röhren: Sprengladungen zum sekundenschnellen Ausheben von Schützenlöchern. Der Rückenteil des Leibriemens beherbergt sozusagen die „Sieben-Meilen-Stiefel“. Auf einen Hebeldruck zündet dann eine kleine Rakete, und ihr Rückstoß läßt den Mann bis zu zehn Meter weite, heuschreckenähnliche Sprünge vollführen. Er kann auf diese Weise in voller Montur über Wassergräben setzen oder Felsbrocken überspringen, um notfalls rasch eine sichere Deckung zu erreichen. Das einzige mangelhafte Stück der Garnitur ist vorläufig ein schweres M-14-Gewehr. Die unförmige Waffe soll aber, wie verlautet, möglichst schnell durch eine leichtere ersetzt werden.

Alles in allem: das Bild eines „Marsmenschen“. Es läßt die Erinnerung an die Anfänge der Kriegskunst endgültig verblassen, da die Männer noch hellebarden- und keulenschwingend aufeinander losgingen. Es weckt aber auch die Hoffnung, daß man die Zukunftssoldaten nur auf den Manöverfeldern zu erblicken haben wird. Theo Löbsack