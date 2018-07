Die Butterpreise werden, so hat es der Bundesernährungsminister prophezeit, schon in wenigen Wochen wieder „normal“ sein. Auch in den Fleischläden würden sich in Kürze die „Spannen wieder entspannen“. Das sind erfreuliche Aussichten. Schon in der vergangenen Woche haben in der Tat die Großhandelsnotierungen für Butter spürbar nachzugeben begonnen – und jetzt merkt es auch der Verbraucher in den Einzelhandelsgeschäften, daß die Preistendenz umgekippt ist. Die Schlachtviehpreise liegen schon seit längerem – nach ärgerniserregenden Klettertouren im Frühjahr und Sommer – unter denen des Vorjahres; also werden wohl auch die Metzger nicht darum herumkommen, vor den Augen der wachsam gewordenen Öffentlichkeit ihre Preisforderungen zu korrigieren – zumal der Markt durch vermehrte Importe und durch die Freigabe der in Berlin lagernden Bundesreserve an Fleischkonserven zusätzlich unter Druck gesetzt wird.

Das alles ist gut und schön und heftet einigen Ruhm auf das Banner des neuen Bundesernährungsministers Schwarz, der bei seinem Amtsantritt wie von ungefähr in die Teuerungsaffäre hineingeschlittert ist – nun aber in der angenehmen Lage ist, sein eigentliches Debüt in der Rolle des Retters in der Not zu geben. Das schlagartige Öffnen der Einfuhrschleusen für Butter, Fleisch und Gemüse ist ein imponierendes Schauspiel. Die preisdämpfenden Wirkungen, die von dieser Aktion ausgehen, beweisen aber auch, daß dieses Instrument der landwirtschaftlichen Marktordnung offenbar falsch bedient wurde, als die Preise gegen den Willen aller Beteiligten scheinbar ohne Halten nach oben gingen.

In den Tagen des großen Ärgernisses ist sehr viel darum gestritten worden, wer die „Schuld“ am den steigenden Nahrungsmittelpreisen trägt. Wir wissen heute – nachdem, wochenlang mit großem Zahlenaufwand der Schwarze Peter von einer Hand in die andere gemogelt worden ist und so mehrere Male zwischen Erzeugern, dem Handel und den Verbrauchern die Runde gemacht hat –, daß wir allzumal Sünder sind. Auch die Verbraucher haben sich nicht immer so verhalten, wie sie sich hätten verhalten sollen. Erst in den letzten zwei Wochen ist ein merklicher Rückgang der Butternachfrage als „richtige“ marktwirtschaftliche Reaktion auf überhöhte Preisforderungen spürbar geworden. Aber das und die mancherlei dunklen – spekulativen – Machenschaften, die auch im Spiele gewesen sind, waren doch nur die Begleiterscheinungen einer vorhandenen Marktenge; sie waren die Folge von mindestens zeitweilig echten Verknappungen, denen die Einfuhr- und Vorratsstellen nicht rechtzeitig durch Hochziehen der Grenzschleusen begegnet sind.

Das ist noch kein Grund, den Stab über diejenigen zu brechen, die dafür verantwortlich sind. Zwar ist es wohl so, daß die Einfuhrpolitik des Bundesernährungsministeriums zum Nachteil des Verbrauchers tendenziell zu starke Rücksichten auf die Interessen der Landwirtschaft nimmt; aber in diesem Sommer und Herbst wurden die Entwicklungen von den Planungsabteilungen der landwirtschaftlichen Marktordnung offenbar falsch eingeschätzt. Durch einige Rechenfehler am grünen Tisch wurden die Fett- und Fleischmärkte gründlich durcheinandergebracht. Es ist die Schwäche jedes Planungsapparates, daß er langsam und schwerfällig arbeitet und eben auch mal danebenhaut. Das hat dann jeweils weittragende Folgen.

Die Einfuhr- und Vorratsstellen sind das Kernstück der landwirtschaftlichen Marktordnung. Sie haben die Aufgabe, das Nahrungsmittelangebot auf dem innerdeutschen Markt so zu regulieren, daß die Preise auf einem für die Landwirtschaft „zumutbaren“ Niveau bleiben. Durch das Landwirtschaftsgesetz, dem alle Parteien des Bundestages zugestimmt haben, ist die Bundesregierung dazu verpflichtet. Das ist aber ein schwieriger Balanceakt; denn die Märkte und ihre Entwicklungen sind immer in ein gewisses Dunkel gehüllt. Solange wir uns nicht dazu entschließen können, die Versorgung ganz dem Handel anzuvertrauen – der natürlich bei seiner viel größeren Marktnahe elastischer reagiert –, wird es immer mal ein Unglück geben. Wolfgang Krüger