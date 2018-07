Inhalt Seite 1 — Frau Hürlimann erzählt Seite 2 Auf einer Seite lesen

kaum eine Schriftstellerin wäre mehr berufen, eine Geschichte des europäischen Kinderbuches zu schreiben, als Bettina Hürlimann. Selber aus einem angesehenen Verlagshaus stammend (Kiepenheuer), heiratete sie den bekannten Schweizer Forschungsreisenden, Schriftsteller, Photographen und Verleger Martin Hürlimann (Atlantis).

Sie sammelten jahrzehntelang zusammen alte und internationale Kinderbücher. Bettina Hürlimanns eigene Kinderzeit lag noch in jener heilen Welt vor den Weltkriegen, als man in guten Familien viel Wert auf Inhalt und Ausstattung der Kinderbücher legte. In der Zeit zwischen den Kriegen verlegten Hürlimanns über vierzig der großartigsten Bilder- und Kinderbücher. Sie versuchten sich als Pioniere auf dem heute so angepriesenen Gebiet des Sachbilderbuches („Die Geschichte vom Fluß“, „Tiere, die uns nützen“, „Die Jahres-Zeiten“, „Frau Musica“). Einige Bücher verfaßten sie selber, aber ihr besonderes Verdienst liegt in der guten Witterung für originelle Fabulierkunst und zeichnerische Begabung.

Sie waren durch eigene Kinder mit der Kinderwelt, für die sie arbeiteten, in lebendiger Verbindung. Auch war Bettina Hürlimann in ständigem Gedankenaustausch mit den großen Spezialisten für Kinderbücher in anderen Ländern: Père Castor Jean de Brunhoff und anderen. Sie hat die alte und neue Fachliteratur vieler Sprachen studiert, und so ist mit

Bettina Hürlimann: „Europäische Kinderbücher in drei Jahrhunderten“; Antlantis Verlag, Zürich; 241 S., 24,50 DM

ein Werk gelungen, das Grundlagen zu weiterer Erforschung schafft und zugleich frei von philologischer Langeweile ist. Es ist ein ebenbürtiger Nachfolger der vergriffenen Arbeiten von Rümann, Hobrecker, Dyhrenfurth und Hazard (Hoffmann und Campe).

Frau Hürlimann läßt uns in lebendiger und abwechslungsreicher Weise das musée imaginaire betrachten, wie sie ihre eigene Sammlung nennt. An Hand zahlreicher Beispiele, guter Kinderbücher und Lebensgeschichten ihrer Schöpfer ruft sie uns beherzigenswerte Sätze zu: „Kinder sollen nicht nur Automarken, sondern die Natur kennenlernen!“ – „Sentimentalität bedroht die Kinderliteratur!“ – „Pflanzt ein Gefühl für die Schönheit in das Herz der Kinder!“ – „Wollten doch die Lehrer anstatt Bildbeschreibungen Wortgeschichten zu Bildern erfinden lassen!“ – „Das Kind braucht in seinen Büchern das Übernatürliche, Märchenhafte, wie die Kirche den Teufel“ – „Comics fördern den Analphabetismus in einer Welt, die ihn fast ganz abgeschafft hatte“.

Beim ersten Durchblättern des Buches erscheinen uns die ausführlichen Beispiele – es gibt Kapitel wie „Robinson“, „Jean de Brunhoff“, „Der kleine Prinz aus dem Weltraum“, „Das häßliche junge Entlein“ – wie eine etwas zufällige Konzeption. Zu Unrecht. Wir erfahren Neues unter anderem von der Freundschaft zwischen Andersen und Dickens, von der großartigen Kinderbuchplanung Gorkis, die leider später in starrer Parteidoktrin endete, von der kritischen und sorgfältigen Arbeit großer Künstler, die der Ansicht waren, „daß man nichts von Qualität einbüßt, wenn man für Kinder malt“.