Wie die Stahlindustrie die Entflechtung überwunden hat

Von Ingrid Neumann

Im Europa-Parlament in Straßburg hat der „Ruhrkomplex“ wieder einmal drei französischen Abgeordneten das Stichwort geliefert, in der Frage der Zusammenschlüsse bei der Hohen Behörde zu intervenieren. Dieses Thema – zu den Evergreens der supranationalen Parlamentsdebatten gehörend – ist offenbar nicht zu Tode zu reiten. Immer, wenn sich die Luxemburger Kartellabteilung in den vergangenen Jahren mit deutschen „Anträgen auf Genehmigung eines Zusammenschlusses“ – Konzentrationsbewegungen bei Kohle und Stahl unterliegen nach dem Montanunions-Vertrag der Entscheidung der Hohen Behörde – beschäftigt hat, haben sich die Gemüter der europäischen Abgeordneten an diesen Projekten erhitzt. Daß dabei wirtschaftliche Sachverhalte mit politischer Elle gemessen werden, ist zwar nicht eine besondere Eigenschaft der supranationalen Parlamentarier; aber es ist leider eine Tatsache, daß in bestimmten Kreisen des Gemeinsamen Marktes der Blick für die neue Wirklichkeit an der Ruhr noch immer getrübt ist.

Konzentrationsvorgänge in der westdeutschen Montanindustrie werden mit argwöhnischem Mißtrauen verfolgt; einem Mißtrauen, das oft nicht durch Fakten gerechtfertigt ist, sondern seine Ursachen auch heute, nach mehr als sechs Jahren eines gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl, in Ressentiments vergangener Epochen hat. Ein bißchen „Waffenschmiede“, ein bißchen „Machtmonopol“, und nicht zuletzt ein Schuß „Morgenthau“ – das sind die Zutaten eines abgestandenen Ruhrcocktails, der noch nicht aus der Mode gekommen ist.

In bitterer Ironie sagte hierzu kürzlich ein bekannter Industrieller des Reviers: „Es wäre ja auch beinahe schade, wenn man sich dieses Spielzeugs seiner Phantasie, dieses geradezu mythischen Wahrzeichens wirtschaftlicher Kraft und Macht, dieses Prügelknaben für politische Fehlentscheidungen, dieses Paradestücks sozialistischer Wunschträume, kurz dieses idealen Experimentierfeldes für Geisteshelden aller Fakultäten dadurch berauben würde, daß man es in seinen Ursprüngen, in seinen wirtschaftlichen Notwendigkeiten, in seinen Beziehungen zur Umwelt und in ihrer jeweiligen Ordnung nur ganz einfach verstehen und begreifen wollte.“

Die Hohe Behörde einsichtig

Dabei ist es durchaus richtig, daß die Luxemburger Kartellabteilung seit ihrem Bestehen häufig über Konzentrationsanträge von Unternehmen aus dem Ruhrgebiet zu entscheiden hatte. Aber es kann auch nicht übersehen werden, daß es nicht die Aufgabe der Hohen Behörde war, die Nachkriegspolitik der Siegermächte zu übernehmen, sondern einen gemeinsamen Markt zu schaffen, der die rationellste Versorgung der Verbraucher gewährleistet und den auf ihm tätigen Unternehmen die Möglichkeit bietet, diesen Anforderungen gerecht zu werden.