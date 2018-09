In den Geisteswissenschaften ist es selten, daß jemand nicht nur in seinem Fach zu Hause, ist; und doch gewinnt derjenige oft die interessante-, ren Überblicke, der von seiner Spezialmaterie weit genug zurücktreten kann. Zu ihnen gehört Karl Menninger, Philologe und Mathematiker; dieser seltenen Personalunion verdanken wir unter anderem eine grundlegende Untersuchung über „Zahlwort und Ziffer“, in zweiter Auflage 1958 erschienen. Das Werk heißt im Untertitel „Eine Kulturgeschichte der Zahl“ und erhellt ein Gebiet, das dem bloßen Sprachwissenschaftler schwerlich zugänglich gewesen wäre. Ein weiteres, vor kurzem erschienenes Buch von

Karl Menninger: „Mathematik und Kunst“; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen; 44 S., 2,40 DM

tritt in einen noch dunkleren Grenzbereich. Aber diesmal ist es eine Blitzexpedition, die er auf ein paar Dutzend Seiten unternimmt; interessant ist sie schon, aber besonders reich kann die Ausbeute nicht sein.

Der Ausgangspunkt: eine Unterscheidung zwischen Schulmathematik und einer ursprünglicheren, jedem Menschen mehr oder weniger eigenen „Urmathematik“, einem Sinn für Größen, Verhältnisse, Symmetrien, Rhythmen: also für Ordnung in Zeit und Raum, für „Gestalt“. Dies inhärente Ordnungsvermögen „mathematisch“ zu nennen, nun warum nicht, das Wort schafft eine Atmosphäre angenehmer Nüchternheit. Aber wem sagt er das! Wem sagt er, daß Musik und Vers auf einem „Maßgrund“ aufgebaut sind!

Wirklich interessant wird darum das Buch auch nur, wo es die Beziehungen zwischen Kunst und Mathematik im engeren Sinne streift – leider, es streift sie nur. Ich meine die Absätze über den Einbruch der „Schulmathematik“ in die bildende Kunst, die Entwicklung der perspektivischen Kunst (Menninger gibt den genauen Zeitpunkt an, da die künstlerischen Möglichkeiten der neuen mathematischen Erkenntnisse entdeckt werden: um 1550 von Tintoretto), die das Einzelne der Gesamtkomposition unterordnet und diese auf den Beschauer hin orientiert: zwei Stilmerkmale, die Renaissance und Barock beherrschten. Hierüber würde man gerne mehr als ein paar pauschale Sätze erfahren.

Lesenswert ist das Heft dennoch, schon weil es eine Reihe interessanter Einzelheiten mitteilt. Wer wußte schon, daß sich die Blätter der Manessischen Handschrift, Dürers „Michaels Kampf mit dem Drachen“ und das heutige DIN-Papierformat proportional entsprechen? Daß dieses Papierformat, bei dem die Höhe gleich der Diagonale des Quadrates über der Breite ist, auch instinktiv als eine optimale Lösung erkannt wurde?

Warum dies so ist, warum der Mensch sich an bestimmten Mustern und Ordnungen freut, warum zum ästhetischen Vergnügen aber auch die Abweichung von starrer Regelmäßigkeit gehört, das kann uns Menninger, das kann, uns ein Mathematiker bestimmt nicht sagen. D. E. Z.