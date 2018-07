Den sowjetischen Zeitungslesern mußte es höchst eigenartig vorkommen: zur gleichen Zeit, da die sowjetische Luftfahrtgesellschaft Aeroflot ob ihrer Erfolge gelobt wurde, ist der Aeroflot-Chef, Hauptmarschall Pawel Shigarow, samt seinen Stellvertreter, Marschall Semjon Shaworonkow, abgesetzt worden. Nachfolger wurde der stellvertretende Oberbefehlshaber der sowjetischen Luftstreitkräfte, Generaloberst E. F. Coginow.

Die Sowjetleser begannen zu rätseln: Weshalb das Lob der Aeroflot und gleichzeitig die Absetzung ihrer Chefs (die überdies ihre militärischen Funktionen behielten)? Die Aufklärung kam kurz darauf in der Parteizeitschrift Partijnaja shisnj – und sie kam ausgerechnet in der Rubrik „Antworten auf Leserfragen“. Des Pudels Kern: Die beiden Marschälle, Leiter der sowjetischen Zivil-Luftfahrt, wurden bezichtigt, dem Parteisekretär der Aeroflot eine staatliche Prämie gegeben zu haben...

Den Unterzeichnern des Leserbriefes, die wissen wollten, ob der „Leiter einer Behörde oder einer Dienststelle den Parteisekretär prämiieren darf“, erklärte die Zeitschrift kategorisch, daß ein Parteisekretär unter keinen Umständen von staatlichen Dienststellen Prämien annehmen dürfe. „Eine solche Prämiierung verringert die Rolle des Sekretärs der Parteiorganisation, bringt ihn in Abhängigkeit vom Wirtschaftsleiter, bindet die Entfaltung der Kritik und Selbstkritik und fährt zu Störungen der Tätigkeit der Partei.“ Das müsse unweigerlich dazu führen, daß die Parteisekretäre „Gefangene der Wirtschaftler werden, ihr Parteigesteht verlieren und die von ihnen verlangten Funktionen nicht erfüllen können.“ Der Parteiapparat müsse streng darauf achten, „daß die Unabhängigkeit der Parteifunktionäre nicht durchbrochen wird.“ Für seine Arbeit könne ein Parteisekretär nur von Parteiorganen prämiiert werden.

Der Umbau der Aeroflot-Spitze wirft ein helles Licht auf eines der entscheidenden innenpolitischen Probleme der UdSSR: die Beziehungen zwischen dem Parteiapparat auf der einen, den wirtschaftlichen, staatlichen und militärischen Organen auf der anderen Seite. Der Parteiapparat besteht nach offiziellen Angaben aus 214 000 hauptamtlich tätigen Funktionären; in Wirklichkeit dürften es jedoch bedeutend mehr sein. Dieser Funktionärsapparat ist das Rückgrat des Systems.

In allen Bereichen des sowjetischen Lebens bestehen Parteiorganisationen, die als „führende und lenkende Kraft“ nur der Parteiführung, nicht aber den Leitern der eigenen Dienststellen verantwortlich sind. Die Parteiorganisationen in allen Wirtschaftsunternehmen des Landes sind „für den Stand der Arbeit der Betriebe“ verantwortlich und haben „das Recht der Kontrolle über die Tätigkeit der Betriebsleitungen“. In sowjetischen staatlichen Behörden und Ministerien sind die Parteiorganisationen verpflichtet, „Unzulänglichkeit in der Arbeit der Institution zu signalisieren“ und das Zentralkomitee auf „Mängel in der Arbeit des Ministeriums und seiner einzelnen Mitarbeiter hinzuweisen“. In der Armee und Flotte, in Kulturinstitutionen und Lehranstalten sind Parteikomitees mit ähnlichen Befugnissen tätig.

Die „führende Rolle“ der Partei und ihrer Funktionäre ist allerdings nur dann gesichert, wenn die Treue zum Parteiapparat über der Treue zur eigenen Dienststelle steht. In den letzten Jahren ist es dagegen wiederholt vorgekommen, daß die Parteifunktionäre sich mehr mit der eigenen Institution als mit dem übergeordneten Parteiapparat verbunden fühlten. Solches Verhalten wird als „Verlust des Parteigesichts“ gebrandmarkt – aber die Fälle häufen sich dennoch. Es wird immer schwieriger, die Funktionäre des Parteiapparats unter den Bedingungen der sich entfaltenden modernen Industriegesellschaft „bei der Stange zu halten“, Wolfgang Leonhard