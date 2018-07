n., Berlin

Seit Jahren sind die Mitglieder des studentischen Arbeitsdienstes der Freien Universität Berlin als „Heinzelmännchen“ bekannt. Sei’s beim Möbel rücken, Teppichklopfen oder Kinderhüten – sie machen ihre Sache gut, und viele Westberliner Hausfrauen kennen die „Heinzelmännchen“-Nummer 76 1-2-3-4 besser als den Polizeiruf.

Das Vorbild machte in Ostberlin Schule. Wählt man die Nummer der volksdemokratischen „Heinzelmännchen“ – 44 14 46 –, dann melden sich allerdings nicht Studenten der Humboldt-Universität, die einen Nebenverdienst suchen, sondern Handwerker des ersten „Dienstleistungskombinats“ in der Dimitroffstraße 33 im Ostberliner Bezirk Prenzlauer Berg.

Das „Kombinat“ wird von der Zonenpresse und dem Ost-Fernsehen als „sozialistische Errungenschaft“ gefeiert. Hier werde Ulbrichts Forderung erfüllt: „Wir haben den Beweis zu erbringen, daß wir es besser als die Kapitalisten verstehen, die Bedürfnisse der Werktätigen an den tausend kleinen Dingen und den Dienstleistungen zu befriedigen.“

SED-Genosse Günther Krause, Chef der „Heinzelmännchen“ vom Prenzlauer Berg, hat seinen Kunden zwar nicht gleich „tausend Dinge“ zu bieten, aber doch manches, was bislang in Ostberlin und in der Zone zu den Seltenheiten gehörte: In der Dimitroffstraße werden Schuhe, Möbel und Elektrogeräte repariert. Man kann hier Anzüge kunststopfen, Laufmaschen aufnehmen und Gardinen spannen lassen, ja sogar Kranzschleifen werden hier bedruckt.

Für alle diese Arbeiten reicht der Platz im „Kombinat“, einem umgebauten Blumenladen, freilich nicht aus. Andere Betriebe werden deshalb herangezogen, so zum Beispiel die „volkseigene“ Wäscherei „VEB Blütenweiß“, die sich zur Bearbeitung von 350 Oberhemden pro Tag verpflichtet hat. Die Heinzelmännchen haben regen Zuspruch. Sogar aus der Zone.

Kein Wunder, daß die Heinzelmännchen mit den Wünschen nicht mehr „Schritt halten“ können. Sie helfen sich jetzt mit Vormerklisten. Auch bei der Abholung und Zustellung gibt es manche Pannen. Der Lieferdienst funktioniert – wegen der versäumten Zuteilung von Lieferwagen – vorläufig nur auf dem Papier. Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis die Ostberliner „Heinzelmännchen“ nicht mehr auf den von der Planbürokratie ausgestreuten Erbsen ausrutschen.