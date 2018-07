Straßen nach den Gesetzen der Gegenwart“ fordert das jüngst erschienene Buch von

Hermann Schreiber: „Sinfonie der Straße“, der Mensch und seine Wege, von den Karawanenpfaden bis zum Super-Highway; Econ-Verlag, Düsseldorf; 424 S., 19,80 DM.

Dem inhaltlich wie stilistisch ausgezeichneten, nie langweiligen Dokumentarbericht liegt der Gedanke der Straße als schicksalhafter Lebensader der Völker zugrunde, die in jedem Jahrhundert eine andere, der Zeit entsprechende Aufgabe zu erfüllen hat. Und Schreiber gelingt es, unter diesem Gesichtspunkt die berühmten Handelswege der Frühzeit (die Bernstein-, Gewürz-, Tee-, und Seidenstraßen), die Königstraßen und Götterrstraßen und die der römischen Legionen mit der gleichen Bildhaftigkeit zu schildern wie die neue Autopista „del Este“ in Caracas oder moderne Tunnelbauten, Brücken und Alpenübergänge.

Der großen Gefahr des Themas „Straße“, nämlich eine Flut langweiliger Zahlen vor den Leser hinzuschütten, erliegt der erfahrene Sachbuchautor nur ganz vereinzelt. Statt dessen charakterisiert er die einzelnen Straßen, indem er in ihren Spelunken und Räuberhöhlen, in einem königlichen Rasthaus, einer Kaufmannsherberge oder einer romantisch-mittelalterlichen Posthaltestelle einkehrt, Unfallsberichte und amtliche Verordnungen zitiert, zeitgenössische Reisende zu Wort kommen läßt und seinen Milieuschilderungen handelstechnische, politische, soziale und sittengeschichtliche Finessen einblendet, so daß das Ganze einer abgerundeten Kulturgeschichte der Straße nahekommt.

Mit Hermann Schreibers kühner Parallele von der „Sinfonie“ (die zunächst eher befremdlich anmutet, weil man aus der eigenen Erfahrung heraus den Begriff „Straße“ lieber mit der Vorstellung von Mißklängen verbunden sähe) fühlt man sich übrigens schon sehr bald versöhnt: moderato die Frühzeit; maestoso die Römerzeit (deren Straßen erster Ordnung schon genügten, um zweimal den Äquator zu umspannen!); scherzando die Ära der Postkutsche und der ersten ’Schienenstränge; finale furioso schließlich das 20. Jahrhundert.

Und hier, wo Schreiber aus dem Historischen ins Aktuelle gerät, den Stand der verschiedenen Länder kritisch skizziert, Budget- und Rentabilitätsvergleiche anstellt, die Unfallstatistik der Autobahn gegen die der Landstraße ausspielt (3:7 für die Autobahn bei Unfällen; 3:5 bei Todesfällen!), wo er die Frage der Geschwindigkeitsbegrenzung erörtert (20 Staaten der USA haben sie inzwischen wieder hinaufgesetzt), den europäischen Straßenbau temperamentvoll „Flickwerk“ nennt und eine weitsichtigere Konzeption fordert – hier steht unter der Fülle hochinteressanter Details so mancherlei, was man den zuständigen Behörden nur allzu gern als Denkzettel auf den Schreibtisch legen würde.

Sehr schade, daß das gute und wichtige Buch mit so mangelhaftem, teilweise einfach schlechtem Bild- und Kartenmaterial ausgerüstet ist. Besonders im ersten Teil, wo es um Tausende von Kilometern asiatischer Straßen geht, kommt man ohne Atlas kaum zurecht. Hedda Westenberger