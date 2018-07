Inhalt Seite 1 — Mehr Geld durch Staats-Prämien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schon in der vorangegangenen Ausgabe hatte ich Ihnen, meine verehrten Leser, einen Weg gezeigt, durch Abschluß eines Sparvertrages mit festgelegten Sparraten in Verbindung mit Versicherungsschutz in den Genuß der gesetzlich ausgeschriebenen Sparprämien zu kommen. Der Sparratenvertrag ist aber nur eine der im Sparprämiengesetz vom 5. Mai 1959 begünstigten Spararten. Daneben gibt es auch noch die „Allgemeinen Sparverträge“ und das Wertpapiersparen.

Zunächst darf ich Ihnen noch einmal sagen, daß das prämienbegünstigte Sparen an gewisse Höchstgrenzen gebunden ist und daß bei allgemeinen Sparverträgen und Wertpapiersparverträgen die Festlegungsfrist 5 Jahre beträgt. Sie verringert sich jedoch auf 4 1/2 Jahre, wenn Sie noch in diesem Monat Sparverträge abschließen, denn dann können Sie schon am 1. Juli 1965 wieder über Ihr Geld frei verfügen. Heiratet ein Prämiensparer, so verkürzt sich die Festlegungsfrist auf zwei Jahre, gerechnet vom Vertragsbeginn. Für werdende Eheleute ist das Prämiensparen also ein lohnendes Geschäft, denn der Staat gibt für zwei Jahre einen Zinszuschuß von jährlich 10 Prozent. Wenn der Prämiensparer stirbt, kann das angesparte Guthaben plus Prämie ebenfalls vorzeitig zurückgezahlt werden. Wenn diese Voraussetzungen nicht vorliegen und der Sparer verlangt dennoch vor Ende der Vertragsdauer sein Sparguthaben zurück, so erhält er die Sparprämie natürlich nicht ausgezahlt; sie geht zurück an den Fiskus.

Der Mindestsparbetrag, für den eine Prämie gewährt wird, beträgt 60 DM im Jahr. Daneben gibt es Prämien-Höchstgrenzen. Sie können Sie aus der nachfolgenden Aufstellung ablesen:

Über den „allgemeinen Sparvertrag“ ist nicht viel zu sagen. In diesem Falle wird Ihr Sparguthaben zum gleichen Satz verzinst, der für Spareinlagen mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten gilt. Außerdem zahlt Ihnen der Fiskus für die fünf Jahre Spardauer einen Zuschlag von 20 v. H.; dadurch erhöht sich die Verzinsung um jährlich 4 v. H.

Die Rechnung wird schwieriger, wenn man sich zum Wertpapiersparen entschließt. Zulässig ist dann der Ersterwerb von festverzinslichen Wertpapieren, von jungen Aktien und Investment-Zertifikaten.

Wenn Sie festverzinsliche Wertpapiere kaufen, dann erhöhen Sie Ihre Zinseinnahmen. Erhältlich sind zur Zeit im begrenzten Ausmaß 5 1/2prozentige Anleihen (einige Banken haben ihrer Kundschaft noch Stücke der 5 1/2prozentigen Bundesanleihe reserviert), daneben stehen 5 1/2prozentige Pfandbriefe zum Ausgabekurs von 97 v. H. und 6prozentige Schiffspfandbriefe zum Ausgabekurs von 99 1/2 v. H. zur Verfügung. Nach meiner Ansicht eignen sich die 6prozentigen Schiffspfandbriefe besonders gut zum Wertpapiersparen, weil sie ohne Zweifel die höchste heute erzielbare Verzinsung bringen. In Verbindung mit der Sparprämie liegt die jährliche Rendite tatsächlich geringfügig über 10 v. H. Allerdings müssen Sie wissen, daß es beim Kauf von festverzinslichen Wertpapieren keinen Garantieschein dafür gibt, daß der Kurs Ihrer Papiere nach Ablauf der fünfjährigen Sperrfrist auf gleicher Höhe wie heute liegt. Ist er dann gerade gefallen und Sie mußten verkaufen, so verschlechtert sich die Renditenrechnung. Mit der höheren Verzinsung nehmen Sie also das Kursrisiko in Kauf.

Niemand kann heute voraussagen, wie der Zins in fünf Jahren aussehen wird. Sie müssen sich deshalb darauf einstellen, Ihre Papiere – wenn Sie nicht unter Umständen einen Kursverlust in Kauf nehmen wollen – auch länger behalten zu können, bis nämlich die Kurse wieder mit dem ursprünglichen Ausgabepreis gleichgezogen haben oder der Kurs mit beginnender Tilgung der Anleihen oder Pfandbriefe sich dem Rückzahlungskurs (meistens 100 v. H.) nähert. Unter diesen Umständen sind festverzinsliche Papiere mit kurzer oder mittlerer Laufzeit vorzuziehen. Die 6prozentigen Schiffspfandbriefe, von denen ich sprach, müssen nach spätestens 15 Jahren zum Nennwert zurückgezahlt werden.