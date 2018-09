Montem Murren“ hieß laut „Mürrens Abc“ (Buchstabe M) die Siedlung Mürren im Jahre 1257. E. A. Sautter heißt ihr Kurdirektor im Jahre 1959, und eben dieser hat das Mürrener Abc verfaßt. Flott, fröhlich und frei entwirft er darin ein attraktives Bild der Vorzüge und der heiteren Atmosphäre seines Ortes. Da dürfen – unter H – Hunde und Katzen im autofreien Mürren leben „wie in einem Tier paradies“, das andererseits – nämlich unter K – und aus den gleichen Gründen – ein „Königreich für Fußgänger“ ist, für Kinder übrigens, ebenfalls. Und so fort, daß es nach den üblichen Prospekten nett zu lesen ist – bis Q.

Da wird der Herr Kurdirektor sehr frei. „Quer- und Seitensprünge“ heißt es da, „sind im Skisport erlaubt.“ Ist das so? Und dahin wollte ich meine Braut in Urlaub schicken! Weil ich dachte, die Schweiz sei in gewisser Weise noch das Sicherste.

Apropos Urlaub (siehe U). Da steht, und zwar kurz hinter Q: „Nur der Versuch überzeugt.“ Wenn man erst Q gelesen hat, wird einem auf den zweiten Blick manches mit einer zweiten. Bedeutung beladen erscheinen. Was könnte da nicht alles gemeint sein? Der Kurdirektor empfiehlt unter X („Xundheit“), man solle x-mal mit seinen Freundinnen trinken: „Sie werden sich herrlich gelockert fühlen“ – nachdem man unter V, dem Vollmond, der „die Bergwelt in ein zauberhaftes Licht taucht“, eine „Schlittenfahrt bei Mondenschein“ (notabene: Mondenschein statt Mondschein) gemacht hat.

So war es doch gemeint, oder? Daß mir aus der Schweiz, die ich für den letzten Hort aller allenthalben entschwindenden bürgerlichen Tugenden hielt, ein solches Sünden-Abc gelehrt wird – könnte es mir nicht die Zornesröte in die Wangen treiben? Gegen diese Folgen der Lektüre seiner Sünderfibel hat sich der schlaue Verkehrswerber indessen unter Z abgesichert: „Zornig zu sein ist im Urlaub streng untersagt. Das gilt auch für junge Männer.“ P.